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Roma, spari da una finestra in Prati: donna ferita al braccio. Si cerca il cecchino di via della Giuliana

14 Settembre 2026 - 22:40 Stefania Carboni
via della giuliana
via della giuliana
Negli ultimi giorni altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona
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Pomeriggio di paura nel quartiere Prati a Roma, a circa trecento metri dalle mura Vaticane. Una donna è stata raggiunta al braccio da pallini di plastica sparati, con ogni probabilità, da un’arma ad aria compressa mentre camminava lungo via della Giuliana, all’altezza di un ristorante chiuso. La vittima ha raggiunto in taxi il pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, dove i medici sono intervenuti per estrarre il proiettile conficcato nel tricipite sinistro.

Altre donne prese di mira

Sulla vicenda indagano i Carabinieri. Stando alle prime testimonianze, negli ultimi giorni altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona da qualcuno che spara dalle finestre. «Sembra voglia colpire solo persone di sesso femminile», ha riferito un testimone.

(Foto di Rock Staar su Unsplash)

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