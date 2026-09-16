Vasco Rossi operato alla schiena: «Sono già in piedi». Quando sarà dimesso

Il cantante si è sottoposto a un intervento di decompressione lombare. L’operazione è riuscita e dovrebbe lasciare la clinica entro la fine della settimana

Vasco Rossi è stato operato alla schiena. Il cantante, 74 anni, si è sottoposto martedì 15 settembre a un intervento di decompressione lombare, programmato da tempo. L’operazione è riuscita e il rocker è già in piedi: le dimissioni dalla clinica sono previste entro la fine della settimana.

A rassicurare i fan sulle sue condizioni è stato lo stesso Vasco, con una storia pubblicata su Instagram dopo una breve assenza sui social. «Sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico», ha spiegato. Poi l’aggiornamento sull’esito dell’operazione: «È riuscita perfettamente e sono già in piedi».

Vasco Rossi: «Mi annoierò un po’»

Il cantante dovrà fermarsi per alcuni giorni. «Dovrò osservare qualche giorno di convalescenza», ha scritto ai fan, scherzando sulle conseguenze del riposo forzato: «La cosa più grave è che mi annoierò un po’». Secondo quanto comunicato dal suo staff, Vasco dovrebbe lasciare la clinica entro la fine della settimana.

L’intervento arriva a diversi mesi dai prossimi appuntamenti dal vivo. Nel 2027, anno in cui Vasco celebrerà i cinquant’anni di carriera, il rocker è atteso allo Stadio Olimpico di Roma per dieci concerti, in programma dal 6 al 25 giugno.