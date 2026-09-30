Covid, crescono i casi anche in Francia. Le segnalazioni ai medici di febbre alta e forte mal di testa: i sintomi

Sono aumentati del 76% i casi secondo il ministero della Salute di Parigi. Il fenomeno registrato dai medici francesi poco prima della campagna di vaccinazione

In Francia c’è un’anomalo aumento di casi di Sars-Cov 2 a pochi giorni dalla campagna vaccinale che avrà inizio il prossimo 13 ottobre. Come scrive l’Adnkronos, nel Paese i consulti medici per Covid sono aumentati del 76% in una settimana nel Paese secondo i dati del ministero della Salute citati dalla stampa francese.

Quali sono i sintomi

Un paziente su cinque di coloro che arrivano negli ambulatori per farsi visitare presenta sintomi respiratori classici dell’infezione virale: febbre sopra ai 38 gradi e mal di testa. Sintomi che sono difficili da differenziare senza i test, mentre la sanità pubblica continua la sorveglianza e il monitoraggio delle varianti. Nel Paese la campagna vaccinale comincerà in contemporanea con l’antinfluenzale il 15 ottobre. Più tardi rispetto all’Italia dove partirà già da inizio mese.

Cosa fare per prevenire la malattia

Le organizzazioni dei medici francesi ricordano l’importanza delle misure di protezione individuale, dell’uso della mascherina, del lavaggio delle mani, della vaccinazione per le persone a rischio. Tra le categorie che godono di priorità nel sistema sanitario francese ci sono le donne in gravidanza, i pazienti asmatici, quelli affetti da Bpco, da patologie cardiache, da diabete, da problemi renali o immunodeficienti.