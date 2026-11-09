Aumentano del 95% i detenuti tra i 18 e i 20 anni. Cartabia: «Prima del carcere, investire in percorsi alternativi»

L'allarme durante la presentazione di “Limen – Un futuro oltre la pena”, la sfida di mandato di Fondazione Cariplo da 33 milioni di euro per migliorare le condizioni di vita e favorire il reinserimento delle persone in esecuzione penale

Dal 2021 è aumentato del 95% il numero dei detenuti tra i 18 e i 20 anni, dopo oltre quindici anni di calo. Un’inversione di tendenza che coincide con il ritorno del carcere al centro delle politiche penali. E a pagarne il prezzo sono soprattutto ragazzi spesso fragili e disorientati, per i quali la detenzione rischia di allontanare ulteriormente la possibilità di costruirsi un futuro diverso. Un fenomeno che riguarda anche i più giovani. Gli ingressi negli istituti penali minorili sono passati da 713 nel 2020 a 1.197 nel 2025. Una parte di loro, raggiunta la maggiore età, viene trasferita nelle carceri per adulti, strutture ancora meno attrezzate per offrire percorsi educativi e di reinserimento. «Dovrebbero scontare la pena nella comunità di recupero, non in carcere», afferma Marta Cartabia, già ministra della Giustizia, intervenuta alla presentazione di Limen – Un futuro oltre la pena, la nuova Sfida di Mandato di Fondazione Cariplo, all’Auditorium di Milano. «Come si fa a non provare di tutto perché questi ragazzi scoprano una possibilità di vita diversa?», sottolinea.

Dignità della persona e sicurezza vanno di pari passo

L’obiettivo non è minimizzare la gravità dei reati, ma comprenderne le ragioni e fare in modo che «quell’errore diventi motivo di responsabilizzazione». Da qui la riflessione sull’efficacia della detenzione per i più giovani. Quanto il passaggio in un istituto penale minorile (o, spesso, in un carcere ordinario) può davvero favorire il cambiamento? «I dati sulla recidiva dicono il contrario», osserva. Per l’ex ministra, inoltre, dignità della persona e sicurezza collettiva non sono obiettivi in contrasto. «Ridare una possibilità alla persona è anche un contributo alla sicurezza, così sentita in questa epoca», conclude. Un tema che apre una riflessione più ampia sul significato della pena e sulla necessità di creare condizioni concrete per il ritorno in società.

ANSA/ANDREA FASANI | Alcuni detenuti si affacciano alle grate delle celle nel carcere Beccaria, Milano, 24 Marzo 2025

Oltre la pena, un progetto di vita

È questa la sfida di Limen, un programma pluriennale che mette in campo complessivamente 33 milioni di euro per migliorare le condizioni di vita e favorire il reinserimento delle persone in esecuzione penale. L’iniziativa coinvolge Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Fondazione Peppino Vismara, Intesa Sanpaolo, Cnel, Fondazioni di Comunità, amministrazione penitenziaria e realtà del terzo settore. Il progetto coinvolgerà la Lombardia e le province piemontesi di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Il presupposto è chiaro: il reinserimento non comincia al termine della pena, ma durante la detenzione.

«Quello che succede dentro il carcere ci riguarda tutti»

Una necessità resa ancora più urgente dai dati sul sistema penitenziario lombardo. Nei 18 carceri sono presenti 9.317 persone a fronte di 6.069 posti regolamentari, con un affollamento medio del 153,5%, mentre il tasso di recidiva è del 68,7%. «Il carcere non è un corpo estraneo, fa parte dello Stato e quello che succede dentro ci riguarda tutti», ricorda Valeria Negrini, vicepresidente di Fondazione Cariplo. E la detenzione, in un contesto simile, rischia di amplificare le disuguaglianze già presenti nella società. Povertà, dipendenze, problemi di salute mentale e condizione migratoria possono diventare ulteriori ostacoli all’accesso ai diritti e alle opportunità. L’obiettivo è consentire ad almeno un terzo delle persone che potrebbero accedere alle misure alternative, ma non riescono a farlo per mancanza di casa, relazioni o sostegno, di intraprendere questo percorso. Circa mille persone su tremila.

«È essenziale – commenta il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone – il valore del recupero insieme al valore della formazione, ciò che anticipa la reintegrazione lavorativa, e anche il tema della casa, perché ci sono persone che potrebbero essere fuori dal carcere ma non lo sono perché non hanno un luogo dove abitare». Gli «invisibili», così li chiama Roberta Cossia, magistrata del Tribunale di sorveglianza di Milano. Detenuti che non riescono ad accedere alle misure alternative perché non hanno un domicilio o qualcuno che possa accoglierli. Una difficoltà che riguarda anche le donne, spesso poco considerate nelle politiche penitenziarie. Il progetto punta inoltre a rafforzare i percorsi di reinserimento e a rendere più stabili ed efficaci le collaborazioni tra tutti gli attori coinvolti. Una sfida che chiama in causa l’intera comunità e richiede una responsabilità collettiva.

Nessuna persona è il reato

La sfida è dunque culturale, oltre che sociale e istituzionale. Come sottolinea Filippo Giordano, in rappresentanza del Cnel, l’inclusione deve diventare un’azione di sistema, costruita attraverso il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni e il terzo settore, sostenuta da dati, analisi e una visione condivisa. Il messaggio che attraversa Limen è che nessuna persona può essere ridotta all’errore che ha commesso. Una seconda possibilità, però, non può restare soltanto un principio. Deve tradursi in casa, formazione, lavoro, relazioni e accompagnamento. Perché il ritorno in società sia davvero l’inizio di una nuova storia e non il primo passo verso una nuova recidiva.