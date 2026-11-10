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Liberato il 15enne italiano in carcere a Malta per procurato allarme. L’arresto e i quattro mesi di prigionia: cos’è successo

10 Novembre 2026 - 16:13 Marco Fedeli
carcere malta 15enne
Il ragazzo era stato arrestato il 25 maggio dopo un procurato allarme nel suo istituto scolastico. Dovrebbe fare ritorno a casa tra oggi e domani e tornare a frequentare la scuola
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È stato liberato Flavio Santoiemma, il 15enne italiano detenuto in un carcere minorile a Malta dal 25 maggio scorso per procurato allarme nel suo istituto scolastico. Il ragazzo dovrebbe tornare tra oggi e domani, 10 e 11 novembre, a casa dai suoi genitori a Malta e potrà frequentare regolarmente la scuola. Lo rende noto con un comunicato la Farnesina, che ha seguito il caso fin dall’inizio insieme all’ambasciata italiana a Malta, che ha fatto diverse visite al ragazzo durante il periodo di detenzione.

L’intervento della Farnesina

La Farnesina spiega di aver fornito costante assistenza alla famiglia e di aver partecipato a tutte le fasi processuali. Da ultimo, il 5 novembre scorso, l’ambasciatrice italiana a Malta Valentina Setta aveva sollevato nuovamente il caso del ragazzo in un incontro con il ministro dell’Interno maltese Glenn Bedingfield.

Cos’è successo il giorno dell’arresto

Il ragazzo, che vive a Malta con la sua famiglia da diverso tempo, è stato arrestato dalle autorità maltesi per procurato allarme a scuola. Il giorno dell’arresto il 15enne avrebbe chiamato la polizia alle 9 di mattina dicendo che c’era una bomba nella scuola secondaria che frequentava, causando l’evacuazione immediata dell’istituto e la perquisizione dei locali.

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