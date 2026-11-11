Femminicidio Ramona Rinaldi, svolta al processo: il compagno confessa in aula. «L’ho abbracciata, l’ho stretta forte, forte, forte. Poi lei è morta»

Disposto un supplemento di perizia, si torna in aula il 2 dicembre. La sua legale: «Non me lo aspettavo nemmeno io»

Un improvviso colpo di scena ha scosso l’udienza davanti alla Corte d’Assise di Como nel processo a carico del 35enne Daniele Re, accusato dell’omicidio della compagna Ramona Rinaldi, avvenuto nel febbraio 2025 nell’abitazione della coppia a Veniano, dove la donna era stata poi trovata impiccata in bagno per simulare un gesto estremo. L’uomo, in carcere dal luglio dello scorso anno e fino a oggi dichiaratosi sempre innocente, ha spiazzato l’intera aula chiedendo di rilasciare dichiarazioni spontanee al termine della deposizione di periti e consulenti psichiatrici.

La confessione: «Chiedo scusa a tutti, sono stato io»

«Chiedo scusa a tutti, sono stato io. Sono andato a dormire a mezzanotte, mi sono svegliato, sono andato in cucina, l’ho incontrata, l’ho abbracciata, mi sono messo a piangere e l’ho stretta forte, forte, forte. Poi lei era morta», ha dichiarato l’uomo in aula. La confessione ha colto di sorpresa tutti i presenti, a partire dal suo stesso difensore, l’avvocato Alessandra Angelelli: «Nessuno se lo aspettava, neanche io. Sono rimasta sotto choc e sono scoppiata a piangere. C’era tanta sofferenza in quell’aula, è emerso il suo dolore in maniera incredibile». L’avvocato, che venerdì incontrerà il suo assistito a San Vittore consapevole di trovarsi di fronte «un nuovo Daniele», ritiene che l’uomo fino a oggi «nascondesse a se stesso quello che era successo. Era alienato, per lui era come se Ramona non fosse morta. Solo oggi se n’è accorto. Chissà cosa gli è scattato in testa».

Quando ha confessato Daniele Re

A innescare il crollo potrebbe essere stato il confronto tra gli specialisti della salute mentale. Come evidenziato dal legale, «tutti concordano sul fatto che Daniele soffra di un grave disturbo paranoide e delirante». A divergere sono invece le conclusioni sull’imputabilità al momento del delitto: vizio parziale di mente per il perito della Corte (presieduta da Carlo Cecchetti), Nicola Poloni; vizio totale per il consulente della difesa, Giuseppe Sartori; piena capacità di intendere e di volere per l’esperto nominato dalla pubblica accusa.

Prima di lasciare il tribunale, Re – che in precedenza aveva sempre rifiutato anche l’idea di sottoporsi a una perizia – ha confidato al difensore: «Adesso parlo con gli psicologi». Un segnale interpretato dall’avvocato Angelelli come una richiesta di soccorso: «È come se mi avesse detto che ha bisogno di aiuto e che adesso vuole farsi curare».

A seguito delle dichiarazioni dell’imputato, le parti hanno concordato un supplemento di perizia. Il nuovo calendario dei lavori verrà formalizzato all’udienza del prossimo 2 dicembre, data in cui era originariamente fissata la discussione finale prima della sentenza.