Chi è Rob Sand, l’ex modello di Prada che ha conquistato l’Iowa di Trump: dalle passerelle alla politica

A 44 anni è riuscito a riportare i Democratici alla guida dello Stato dopo vent'anni. Ex procuratore specializzato in corruzione, ha conquistato anche gli elettori conservatori. E ha risposto con ironia agli avversari che cercavano di screditarlo per il suo passato nella moda

Capelli cotonati, giacca di pelle e lo sguardo davanti all’obiettivo di Steven Meisel. Accanto a lui c’è Caroline Trentini, una delle modelle più richieste di quegli anni. È il 2004 e Rob Sand compare sulle pagine di Vogue Italia. All’epoca è uno studente americano che lavora come modello tra Milano e Parigi. Ventidue anni dopo, il 3 novembre 2026, viene eletto governatore dell’Iowa, lo Stato del Midwest dove è nato e cresciuto. Ha 44 anni, è democratico ed è riuscito a conquistare un territorio che soltanto due anni prima aveva scelto Donald Trump con tredici punti percentuali di vantaggio. La sua vittoria ha riportato i Democratici alla guida dello Stato per la prima volta dal 2006.

Gli studi e il passato da modello per Prada

Sand è nato e cresciuto a Decorah, una cittadina nel nord-est dell’Iowa. Il padre è medico, la madre fisioterapista. Dopo il liceo si iscrive alla Brown University, dove studia scienze politiche. Per contribuire a pagarsi gli studi lavora come modello e comincia a viaggiare in Europa. Nel 2002 sfila a Milano per Prada, che lo sceglie per presentare la collezione uomo primavera-estate 2003. Lavora anche per Giuliano Fujiwara e per il marchio giapponese Number (N)ine. Terminati gli studi, Sand torna nell’Iowa, si laurea in legge e comincia a lavorare nell’ufficio del procuratore generale dello Stato, occupandosi di reati finanziari e corruzione pubblica. Partecipa anche alle indagini su una delle maggiori frodi alle lotterie americane, che coinvolgeva estrazioni manipolate in diversi Stati.

Nel 2018 si candida alla carica di revisore dei conti dell’Iowa, il funzionario incaricato di controllare come vengono spesi i soldi pubblici. Vince contro la repubblicana Mary Mosiman e viene rieletto nel 2022, quando è l’unico democratico a conquistare una carica elettiva statale.

La vittoria nell’Iowa di Trump: come ha conquistato i repubblicani

La sua carriera politica si è costruita lontano dai grandi comizi. Sand visita le contee dell’Iowa, organizza incontri con i cittadini e sui social racconta le sue giornate, alternando il lavoro istituzionale alle fotografie delle battute di caccia, una passione che coltiva fin da ragazzo.

Quando a diciott’anni si iscrive per la prima volta alle liste elettorali sceglie di registrarsi come indipendente, proprio come i suoi genitori. Un’impostazione che conserva anche da democratico. Durante gli incontri pubblici invita spesso gli elettori ad applaudire chi sostiene il partito avversario, nel tentativo di superare le divisioni politiche.

La sua campagna per il governo dell’Iowa si è concentrata sul costo della vita, sulla sanità, sulla qualità dell’acqua e sulle scuole pubbliche. Il 3 novembre ha sconfitto il repubblicano Zach Lahn, riportando i Democratici alla guida di uno Stato che Trump aveva conquistato nel 2016, nel 2020 e nel 2024. Un risultato ottenuto grazie anche ai voti degli indipendenti e di una parte dell’elettorato conservatore.

Le fotografie di Prada usate contro di lui durante la campagna elettorale

Il passato da modello, intanto, è diventato anche un’arma politica. Durante la campagna elettorale i repubblicani hanno cercato di utilizzare le sue vecchie fotografie sulle passerelle per presentarlo come un personaggio distante dalla vita degli abitanti dell’Iowa. Secondo il Wall Street Journal, il suo avversario ha investito circa 1,9 milioni di dollari in una pubblicità che richiamava anche la sua carriera nella moda. Sand ha deciso di rispondere con ironia. Dopo la vittoria ha condiviso sui social uno scatto realizzato per Vogue Italia nel 2004, sostenendo che fosse decisamente migliore delle immagini di Prada tornate a circolare online. Il suo comitato elettorale ha persino messo in vendita magliette con la scritta My Model Governor, un gioco di parole tra la sua vecchia professione e il nuovo incarico.