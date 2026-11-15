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Caos voli, ancora migliaia di cancellazioni. L’ira di Trump: «È colpa di Biden». Ecco quando finiranno i ritardi

15 Novembre 2026 - 19:14 Ygnazia Cigna
caos voli
Il segretario ai Trasporti degli Usaprevede un ritorno alla normalità entro lunedì. Le compagnie aeree sono ancora alle prese con i disagi provocati dal blocco del traffico aereo di venerdì
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Non si fermano i disagi negli aeroporti degli Stati Uniti dopo il blocco del traffico aereo durato quasi cinque ore venerdì 13 novembre, a causa di problemi ai sistemi di comunicazione del controllo dei voli. Secondo FlightAware, la piattaforma che monitora il traffico aereo, sono oltre 1.400 i voli interni, in arrivo o in partenza dagli Usa cancellati nella giornata di oggi, domenica 15 novembre, quasi il doppio rispetto ai 760 ipotizzati ieri sera. Le cancellazioni si aggiungono alle 9.201 di venerdì e alle 6.692 di sabato. Le compagnie aeree sono impegnate a riposizionare velivoli ed equipaggi per smaltire i ritardi accumulati.

Domani il ritorno alla normalità

Il segretario americano ai Trasporti Sean Duffy assicura, però, che il ritorno alla normalità è vicino. «Al momento si registrano alcuni ritardi nello spazio aereo, ma prevediamo che, tra la fine della giornata di oggi e la giornata di domani, le operazioni torneranno a pieno ritmo», ha dichiarato durante un’intervista a Face the Nation sulla Cbs. Già sabato l’amministratore della Federal Aviation Administration (Faa), Bryan Bedford, aveva previsto il ripristino della piena operatività dei vettori entro domenica sera.

Trump attacca l’amministrazione Biden

Donald Trump ha intanto attribuito al suo predecessore la responsabilità delle condizioni in cui versano le infrastrutture del controllo del traffico aereo. L’amministrazione di Joe Biden, ha scritto il presidente americano su Truth, «è stata un disastro» per la Faa. «Tutto ciò che hanno toccato è peggiorato», ha aggiunto, accusando la precedente amministrazione di aver speso «grandi somme di denaro in modo sconsiderato», aggravando i problemi di un sistema già obsoleto e inefficiente. Nel suo primo intervento, Trump ha poi sollecitato il Congresso a finanziare il piano di ammodernamento delle infrastrutture. «Abbiamo le conoscenze e il piano per i sistemi di controllo del volo, abbiamo bisogno che il Congresso stanzi i fondi, e in fretta! La nostra FAA sta facendo un ottimo lavoro ed è pronta a partire».

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