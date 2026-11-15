Passeggero ubriaco e con un coltello a bordo, tensione su un volo easyJet diretto a Milano: cosa è successo

I piloti hanno allertano la Polizia italiana che ha aspettato il passeggero molesto al suo arrivo in Italia. La compagnia: «Il nostro equipaggio di cabina è formato per valutare ogni situazione»

Urla e momenti di tensione a bordo di un volo easyJet diretto a Milano Malpensa. Un passeggero, in evidente stato di ebbrezza e con un coltello da tavola, ha provocato preoccupazione tra i viaggiatori e il personale di bordo, costringendo i piloti a segnalare l’accaduto al controllo del traffico aereo. L’episodio si è verificato sul volo U23970, partito dall’aeroporto internazionale di Keflavík, in Islanda, e diretto allo scalo lombardo. Durante la fase di avvicinamento, l’equipaggio ha contattato i controllori di volo per informarli della situazione e valutare la necessità di un intervento delle forze dell’ordine all’arrivo.

Passeggero ubriaco e coltello a bordo: cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dal portale specializzato AirLive, l’uomo avrebbe iniziato a urlare, attirando l’attenzione degli altri passeggeri e degli assistenti di volo. A destare particolare preoccupazione è stata la presenza di un coltello in suo possesso. Non risultano, tuttavia, tentativi di utilizzare l’oggetto per minacciare o aggredire qualcuno.

La segnalazione ai controllori di volo e la gestione dell’equipaggio

I piloti hanno classificato l’episodio come un disturbo di «livello 1», comunicando l’accaduto al controllo del traffico aereo, che ha chiesto se fosse necessario predisporre la presenza della polizia all’atterraggio. L’equipaggio è riuscito a gestire la situazione durante il volo, evitando che il comportamento del passeggero avesse conseguenze sulla sicurezza degli altri viaggiatori. «Il nostro equipaggio di cabina è formato per valutare ogni situazione e intervenire in modo rapido e adeguato, al fine di garantire la sicurezza del volo. Prendiamo molto seriamente episodi di questo tipo e non tolleriamo simili comportamenti a bordo. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio rappresenta sempre la massima priorità per easyJet», ha detto la compagnia contattata da la Repubblica.