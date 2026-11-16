l progetto sperimentato nella diocesi di Bergamo permette di donare anche senza contanti durante la Messa. Sarà presentato il 24 novembre a Milano

In una società sempre più cashless, i cestini per le offerte in chiesa iniziavano a soffrire. Da questo dato di fatto è nato il progetto promosso dalla società benefit Digital Charity e sviluppato con la collaborazione di Intesa Sanpaolo e Nexi: si chiama Olbatio, è stato sperimentato nelle comunità ecclesiali della diocesi di Bergamo e garantisce – nelle chiese che adotteranno il nuovo sistema – di poter fare una offerta semplicemente avvicinando una carta di credito, uno smartphone o uno smartwatch alla cassetta delle elemosine.

Come funziona Oblatio: il Pos nella cassetta delle offerte

A prima vista è una normale cassetta per le offerte in legno, ma al suo interno nasconde un Pos digitale portatile e silenzioso. Il dispositivo consente di effettuare una donazione attraverso una carta di credito o di debito, un portafoglio digitale oppure un dispositivo indossabile abilitato ai pagamenti contactless. La particolarità del sistema è che può essere utilizzato anche durante l’offertorio, il momento della celebrazione in cui i volontari passano tra i banchi per raccogliere le offerte dei fedeli. Chi preferisce continuare a utilizzare i contanti potrà comunque farlo.

Il progetto nato a Bergamo e il sostegno della Chiesa

L’idea è nata a Bergamo, con il sostegno della Diocesi locale. A svilupparla sono stati alcuni giovani, come ha raccontato il vescovo Francesco Beschi, che ha accolto favorevolmente l’iniziativa. «Ho guardato con interesse a questo progetto fin dal suo sorgere e apprezzo che siano stati dei giovani a elaborarlo», ha dichiarato. Secondo Beschi, Oblatio ha ricevuto fin dall’inizio anche l’apprezzamento di Papa Francesco, che lo avrebbe considerato un esempio di «Chiesa in uscita», e l’accompagnamento della Conferenza episcopale italiana.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente martedì 24 novembre al Salone dei Pagamenti di Milano.

Le offerte digitali in chiesa esistevano già

Oblatio non è il primo progetto italiano che consente di fare offerte religiose senza utilizzare contanti. Nell’agosto 2025, Banco BPM e Numia avevano annunciato l’iniziativa «100 totem in 100 chiese», sviluppata con il coinvolgimento di alcune diocesi d’intesa con la Conferenza episcopale italiana. Il progetto prevedeva l’installazione di un centinaio di postazioni per le donazioni elettroniche nei luoghi di culto italiani. La sperimentazione era già stata avviata nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, nelle basiliche di Assisi e presso un punto informativo del Vaticano.

La differenza principale rispetto a Oblatio riguarda la modalità di raccolta: mentre il sistema di Banco BPM utilizza postazioni fisse con schermi digitali, Oblatio punta su una cassetta portatile che può accompagnare la tradizionale raccolta delle offerte durante la funzione religiosa.