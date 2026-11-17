Il denaro sarebbe stato spostato con firme false su conti in Italia, Romania e Polonia. ll consulente è stato rinviato a giudizio

Tra il 2013 e il 2023 si sarebbero impossessati di 9,1 milioni di euro appartenenti al patrimonio dell’imprenditore Marco Bertazzoni, 55 anni, erede di una delle famiglie fondatrici del gruppo Smeg. Per la procura di Bologna i responsabili sarebbero due bolognesi, accusati di furto aggravato e continuato in concorso: un consulente finanziario 65enne di una storica banca privata e un procuratore 50enne di una fiduciaria che fa capo allo stesso istituto. Secondo gli inquirenti i due avrebbero svuotato un conto corrente tramite 419 bonifici a beneficio di conti sia italiani che esteri, intestati a 24 persone, disposti con firme falsificate. Lo riporta Il Resto del Carlino.

La richiesta di archiviazione per uno dei due imputati

Le posizioni dei due indagati potrebbero, però, presto separarsi. Se per il consulente finanziario è stato disposto un rinvio a giudizio con udienza predibattimentale già fissata per il 25 marzo 2027, il procuratore Giampiero Nascimbeni ha chiesto l’archiviazione dell’accusa al procuratore della fiduciaria e ai 24 beneficiari dei bonifici, inizialmente indagati per riciclaggio in un filone separato dell’inchiesta, e il gip deciderà giovedì.

Le indagini della Guardia di Finanza

Nel luglio del 2023, il direttore d’investimento della società di gestione aveva avvisato Bertazzoni, rappresentato in sede processuale dall’avvocato del Foro di Roma Michele Andreano, della necessità di chiudere il suo fondo per esaurimento di liquidità. A quel punto era scattata l’inchiesta. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza, il consulente finanziario della sede bolognese della banca privata, storico riferimento della famiglia, avrebbe progressivamente venduto all’insaputa del cliente le quote di una Società d’Investimento a Capitale Variabile lussemburghese intestata all’imprenditore.

I bonifici e la firma contraffatta

Le somme sistematicamente disinvestite sarebbero confluite su un conto aperto presso la banca e intestato alla fiduciaria, sempre per conto dell’ignara vittima. Il consulente finanziario avrebbe quindi ordinato dei bonifici contraffacendo la firma di Bertazzoni. Il tutto sarebbe stato validato dal procuratore fiduciario, che avrebbe apposto la certificazione ‘de visu’, attestando falsamente che Bertazzoni avesse firmato in sua presenza. Il denaro sarebbe finito su conti in Italia, Romania e Polonia intestati a 24 persone. Nelle causali veniva indicato l’acquisto di bestiame e di terreni e immobili per un allevamento di polli in Romania.