Le immagini, girate di nascosto sei mesi fa in un parco di Hong Kong, hanno iniziato a circolare su Threads e altri forum. La polizia ha arrestato il ragazzo, ma anche chi ha girato il filmato rischia il carcere

Due studenti di Hong Kong sono stati ripresi mentre si scambiano effusioni in un parco affacciato sul mare. La vicenda, risalente ad alcuni mesi fa, è finita al centro dell’attenzione dopo che le immagini sono state diffuse sui social network, provocando un’ondata di commenti e portando all’arresto del ragazzo, che ha 17 anni.

L’episodio è avvenuto allo Hoi Sham Park, nel quartiere di To Kwa Wan. Secondo la ricostruzione del quotidiano HK01, i due studenti sono stati filmati mentre «compivano gesti di natura sessuale» in una zona del parco vicino al mare. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il ragazzo di 17 anni e la ragazza di 15 indossano un’uniforme scolastica. E sui social c’è chi sostiene di aver individuato anche quale sia la scuola secondaria di Hong Kong frequentata dalla coppia.

Il video girato a maggio e diffuso sui social a novembre

La vicenda risalirebbe a maggio, ma le immagini hanno cominciato a circolare soltanto negli ultimi giorni su Threads e su LIHKG, uno dei principali forum online di Hong Kong. Il filmato, ripreso da una persona non identificata, è stato pubblicato poi rilanciato anche su altri forum e piattaforme. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano The Standard, i due giovani avrebbero una relazione sentimentale dal 2024.

L’arresto del ragazzo di 17 anni

La diffusione del video ha portato all’intervento della polizia di Hong Kong che martedì 17 novembre ha arrestato il ragazzo di 17 anni con il sospetto di aver compiuto atti indecenti nei confronti di una persona di età inferiore ai 16 anni.

Secondo le regole relative agli «atti osceni in luoghi pubblici» in vigore a Hong Kong, chiunque esponga in modo osceno una qualsiasi parte del proprio corpo in un luogo pubblico o in circostanze in cui possa essere visto dal pubblico commette un reato per il quale è prevista una multa di primo livello (2.000 dollari di Hong Kong) e una pena detentiva fino a sei mesi.

Cosa rischia chi ha girato il video

Ma c’è un’altra persona coinvolta nella vicenda giudiziaria: chi ha girato e diffuso il video. Secondo l’articolo 21 dell’Ordinanza sul controllo degli articoli osceni e indecenti, chiunque pubblichi materiale osceno a Hong Kong commette un reato, indipendentemente dal fatto che sia consapevole o meno della natura oscena del materiale. Per questo reato la pena massima prevista è una multa di un milione di dollari di Hong Kong e tre anni di reclusione.

La canzone diventata virale e il concerto nel luogo del video

A rendere ancora più virale la vicenda è stata la colonna sonora scelta da chi ha diffuso il filmato: le immagini sono state accompagnate da Ting Hoi Long (“Ascoltare le onde”), un brano interpretato dal cantante indipendente Byejack insieme a Midnight Helen. Byejack, 28 anni, ha commentato la vicenda sui social, invitando gli utenti a smettere di condividere il video e a concentrarsi sulla musica.

Ma il cantante ha poi deciso di esibirsi proprio nel luogo in cui erano state girate le immagini. La sera del 17 novembre, alle 20, si è presentato allo Hoi Sham Park per una performance di strada, insieme a un altro personaggio dei social, attirando numerosi curiosi.