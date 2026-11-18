La difesa del cantautore contesta la norma che impedisce di estinguere il reato di stalking con un risarcimento, senza il consenso della vittima. Ma l'Avvocatura dello Stato si oppone. L’ex compagna ha incassato i soldi «a titolo di acconto», ma non ritira la querela. La Corte non si è ancora pronunciata

È approdato oggi, mercoledì 18 novembre, davanti alla Corte costituzionale il caso di Morgan, imputato a Lecco per stalking e diffamazione nei confronti dell’ex compagna, la cantante Angelica Schiatti. Al centro dell’udienza pubblica, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa e accolta dal Tribunale di Lecco, relativa all’articolo 162-ter del Codice penale, che impedisce di dichiarare l’estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi di stalking non grave. L’Avvocatura dello Stato ha chiesto, intanto, che la questione sollevata dalla difesa di Morgan venga respinta come «manifestamente infondata». Il relatore, il giudice Angelo Buscema, non si è ancora pronunciato.

Perché Morgan è finito a processo per stalking

La relazione tra Morgan e Angelica Schiatti si era conclusa nel 2019, quando la cantante aveva deciso di lasciarlo. Nel 2020 sarebbero iniziati i comportamenti persecutori da parte di lui: messaggi intimidatori, minacce di revenge porn, insulti al nuovo fidanzato, pedinamenti, messaggi alla madre e alla sorella della cantante e l’ingaggio di due persone per spaventarla. Gli atti avevano portato all’attivazione del Codice Rosso.

Il risarcimento di 100mila euro offerto all’ex compagna

Nel corso del procedimento, Morgan aveva offerto all’ex compagna un risarcimento di 100mila euro, che Schiatti aveva incassato «a titolo di mero acconto», confermando la volontà di non ritirare la querela. I legali del cantautore, Leonardo Cammarata e Rossella Gallo, hanno quindi sollevato un’eccezione di legittimità costituzionale dell’articolo 162-ter del Codice penale, che esclude l’estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi di stalking non grave. Il giudice di Lecco ha accolto l’eccezione e, lo scorso 22 dicembre, ha trasmesso gli atti alla Consulta per il pronunciamento sulla norma.

La linea della difesa di Morgan davanti alla Consulta

Davanti alla Consulta, l’avvocato Cammarata ha sostenuto che questo reato «non consente ai giudici di valutare le condotte riparatorie», lasciando l’ultima parola alla persona offesa. Per i difensori di Morgan, gli atti persecutori indicati dalla norma coprono condotte molto diverse tra loro, dalle minacce di morte alle richieste di perdono ripetute, con il rischio che vengano «equiparate situazioni e condotte molto diverse».

Le dichiarazioni della parte civile e dell’Avvocatura dello Stato

Di segno opposto l’intervento di Maria Nirta, l’avvocata della parte civile, che ha accusato la difesa di rivendicare un «diritto tiranno» dell’imputato sulla vittima, aggiungendo che «i comportamenti che si sono protratti successivamente al pagamento dei 100mila euro sono stati tali da generare nella vittima lo stato di ansia per atti persecutori». Netta anche la posizione dell’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto che venga riconosciuta la «manifesta infondatezza della questione» sollevata dal Tribunale di Lecco, sostenendo che le condotte a cui l’articolo 162-ter del Codice penale si riferisce possono «spesso sboccare in reati di sangue».

Il precedente dello scorso settembre

Lo scorso settembre la Consulta aveva già respinto una questione analoga con la sentenza 154, confermando che per lo stalking il risarcimento non basta a chiudere il processo senza il consenso della vittima. In udienza Cammarata ha proposto una «interpretazione alternativa» di quella pronuncia. La Corte non ha ancora deciso. Se la Corte confermerà il suo orientamento, il processo a Lecco riprenderà da dove si era fermato.

Foto copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Morgan a una conferenza stampa a Sanremo, 8 febbraio 2020