Il panettone alla carbonara è il migliore del mondo: chi è il panificatore di Latina che ha vinto i campionati internazionali
Le ricette storiche sono un patrimonio culturale per gli italiani, che raramente accettano un cambiamento. La pizza non può essere condita con l’ananas, nel tiramisù non si mettono i Pavesini e il cappuccino non si può bere a pranzo. Oltre alla tradizione culinaria, ci sono poi le faide interne: dolce o salto, carbonara o amatriciana, pandoro o panettone. Ma fondendo queste tre opposizioni, Flavio Serangeli, panificatore di Latina, non solo è riuscito a mettere tutti d’accordo, ma ha anche vinto il primo posto nella categoria Panettone Salato a The Best Panettone of the World 2026, presentando un dolce con i sapori della carbonara.
Che dolce ha presentato Serangeli
La competizione internazionale è stata organizzata dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) e si è conclusa martedì 17 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli nell’ambito di Gustus. Nella sezione dedicata alle proposte salate Serangeli è riuscito a distinguersi, dando una sua interpretazione natalizia della carbonara. Il piatto di pasta ha così incontrato il mondo dei lievitati e si è trasformato in un panettone: all’impasto tradizionale, Serangeli ha unico una gelée di tuorlo e pecorino, creando un prodotto nuovo che la giuria ha premiato per creatività, tecnica artigianale e identità territoriale. Ma anche per aver ridisegnato i confini culinari del Natale.
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Gli altri vincitori
La medaglia d’argento è stata aggiudicata da Francesco Ricci e quella di bronzo è andata a Michele Pirro, che ha conquistato anche il primo posto nel panettone classico. Tra gli altri vincitori anche Gianluca Cecere per il panettone al cioccolato e Davide Poloni per il pandoro.