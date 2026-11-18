La sfida "The Best Panettone of the World 2026" è stata organizzata dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) e ha premiato il panettone salato meglio riuscito

Le ricette storiche sono un patrimonio culturale per gli italiani, che raramente accettano un cambiamento. La pizza non può essere condita con l’ananas, nel tiramisù non si mettono i Pavesini e il cappuccino non si può bere a pranzo. Oltre alla tradizione culinaria, ci sono poi le faide interne: dolce o salto, carbonara o amatriciana, pandoro o panettone. Ma fondendo queste tre opposizioni, Flavio Serangeli, panificatore di Latina, non solo è riuscito a mettere tutti d’accordo, ma ha anche vinto il primo posto nella categoria Panettone Salato a The Best Panettone of the World 2026, presentando un dolce con i sapori della carbonara.

Che dolce ha presentato Serangeli

La competizione internazionale è stata organizzata dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) e si è conclusa martedì 17 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli nell’ambito di Gustus. Nella sezione dedicata alle proposte salate Serangeli è riuscito a distinguersi, dando una sua interpretazione natalizia della carbonara. Il piatto di pasta ha così incontrato il mondo dei lievitati e si è trasformato in un panettone: all’impasto tradizionale, Serangeli ha unico una gelée di tuorlo e pecorino, creando un prodotto nuovo che la giuria ha premiato per creatività, tecnica artigianale e identità territoriale. Ma anche per aver ridisegnato i confini culinari del Natale.

Gli altri vincitori

La medaglia d’argento è stata aggiudicata da Francesco Ricci e quella di bronzo è andata a Michele Pirro, che ha conquistato anche il primo posto nel panettone classico. Tra gli altri vincitori anche Gianluca Cecere per il panettone al cioccolato e Davide Poloni per il pandoro.