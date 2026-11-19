Crimea, nuove esplosioni sul ponte di Kerch: «Traffico sospeso»
Nuove esplosioni sul ponte di Kerch, in Crimea. «Le truppe ucraine ci hanno attaccato nuovamente», ha dichiarato il governatore Sergey Aksyonov, citato dall’agenzia Tass. «Il traffico è stato temporaneamente sospeso. I servizi competenti sono al lavoro e sono in corso le verifiche per valutare i danni. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili», ha scritto su Telegram. Anche Anton Gerashchenko aveva segnalato un nuovo attacco su X, riferendo che i canali russi di monitoraggio parlavano di un possibile colpo alla struttura, in particolare alla «sezione ferroviaria».
Il precedente attacco di Kiev al ponte lungo 19 chilometri
L’episodio arriva a un giorno di distanza da un precedente attacco ucraino all’infrastruttura, durante il quale è crollata una sezione del ponte, il collegamento lungo 19 chilometri tra la penisola occupata e la Russia, inaugurato da Vladimir Putin nel 2018. Kiev ha rivendicato l’operazione, definendola una risposta agli attacchi russi contro le infrastrutture ucraine.
Russian monitoring channels report a new attack on the Kerch Bridge. The railway section was struck, locals say. No confirmation yet. Waiting for more information. https://t.co/Ct2mZqYOkt— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 18, 2026
Foto copertina: Un’immagine fissa tratta da un video che mostra alcune persone che esaminano i danni al Ponte di Kerč, che collega la Crimea alla Russia continentale, il 17 luglio 2023