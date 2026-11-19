A riferirlo è il governatore della Crimea, Sergey Aksyonov: «Le truppe ucraine hanno attaccato nuovamente il ponte». L'episodio arriva a poche ore dal precedente attacco rivendicato da Kiev

Nuove esplosioni sul ponte di Kerch, in Crimea. «Le truppe ucraine ci hanno attaccato nuovamente», ha dichiarato il governatore Sergey Aksyonov, citato dall’agenzia Tass. «Il traffico è stato temporaneamente sospeso. I servizi competenti sono al lavoro e sono in corso le verifiche per valutare i danni. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili», ha scritto su Telegram. Anche Anton Gerashchenko aveva segnalato un nuovo attacco su X, riferendo che i canali russi di monitoraggio parlavano di un possibile colpo alla struttura, in particolare alla «sezione ferroviaria».

Il precedente attacco di Kiev al ponte lungo 19 chilometri

L’episodio arriva a un giorno di distanza da un precedente attacco ucraino all’infrastruttura, durante il quale è crollata una sezione del ponte, il collegamento lungo 19 chilometri tra la penisola occupata e la Russia, inaugurato da Vladimir Putin nel 2018. Kiev ha rivendicato l’operazione, definendola una risposta agli attacchi russi contro le infrastrutture ucraine.

Russian monitoring channels report a new attack on the Kerch Bridge. The railway section was struck, locals say. No confirmation yet. Waiting for more information. https://t.co/Ct2mZqYOkt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 18, 2026

Foto copertina: Un’immagine fissa tratta da un video che mostra alcune persone che esaminano i danni al Ponte di Kerč, che collega la Crimea alla Russia continentale, il 17 luglio 2023