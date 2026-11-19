Nel mirino dei manifestanti c'è la proposta Omnibus X della Commissione europea, pensata per snellire le procedure amministrative e semplificare la normativa sui prodotti fitosanitari

Doveva essere il classico intervento istituzionale di apertura allo European Cancer Summit di Bruxelles. Invece, pochi secondi prima che il commissario europeo per la Salute e il Benessere degli Animali Olivér Várhelyi salisse sul palco, in sala è risuonato un urlo: «Sono una paziente di cancro, queste sono le ceneri delle persone che ucciderete con i pesticidi». Poi il gesto: un mucchio di cenere lanciato addosso al commissario. A pronunciare la frase è stata Fleur Breteau, volto del movimento francese Cancer Colère (Ira contro il cancro), che ha rivendicato la protesta insieme ad altre realtà, tra cui la Confederazione Contadina, il Collettivo di Supporto alle Vittime dei Pesticidi dell’Ovest e il movimento ecologista Levantamenti della Terra. L’obiettivo dell’azione era denunciare la proposta legislativa comunitaria nota come Omnibus X, pensata per snellire le procedure amministrative e semplificare la normativa sui prodotti fitosanitari.

Cosa chiedono gli attivisti

Secondo gli attivisti, dietro la parola “semplificazione” si nasconde un arretramento pericoloso: con questa riforma Bruxelles indebolirebbe le tutele sanitarie a favore dell’industria agrochimica, riducendo le garanzie di protezione contro i prodotti fitosanitari e aumentando l’esposizione dei cittadini a sostanze potenzialmente nocive. Durante la contestazione, il gruppo ha denunciato che «questa direttiva porrà fine alle politiche di prevenzione della salute pubblica nei nostri Paesi, poiché ci imporranno pesticidi tossici ovunque, per tutta la nostra vita e quella dei nostri figli», ricordando che in Europa le morti per cancro arrivano a circa un quarto della totalità.

Bretaeu è così salita sul palco insieme a un altro attivista, ha lanciato le ceneri addosso al commissario e poi ha esibito le magliette del movimento, dando il via ai cori contro Várhelyi, gridando «vergogna» e «non uccideteci». I manifestanti hanno ribadito che continueranno «a lottare finché non si terrà conto delle nostre richieste», chiedendo il ritiro della Omnibus e di tutti i progetti di semplificazione sulla normativa fitosanitaria.

Come ha risposto la Commissione

Il commissario, ancora con la giacca e i pantaloni sporchi di cenere, ha risposto direttamente ai manifestanti davanti alla platea: «È così che rispettano le vittime del cancro, gettandomi la loro cenere?». Poco dopo è intervenuto il personale di sicurezza, che ha allontanato il gruppo permettendo la ripresa dell’evento. Sulla vicenda ha preso parola anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha condannato «fermamente gli attacchi contro un membro del Collegio». In una nota, l’esecutivo comunitario ha aggiunto: «Questo comportamento è inaccettabile in una società libera e democratica. Tutti sono liberi di esprimere le proprie opinioni, anche sulle politiche dell’Ue. Ma non può esserci spazio per attacchi fisici e violenza».