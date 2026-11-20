La 25enne fu trovata morta in un campo dopo una serata con gli amici. Per anni le indagini si concentrarono sulle sue frequentazioni. La nuova ricostruzione della Procura e le intercettazioni hanno portato all'arresto dell'ex

Per quasi 23 anni l’omicidio di Maria Rita Valerio, uccisa a 25 anni nelle campagne di Capurso, in provincia di Bari, è rimasto senza un responsabile. La ragazza era scomparsa nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2003, dopo una serata trascorsa con gli amici in un locale. Tre giorni dopo, il suo cadavere era stato trovato in un campo, con il volto sfigurato da 12 colpi di bastone alla testa. Oggi, venerdì 20 novembre 2026, la Polizia di Stato ha arrestato il suo ex fidanzato, ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio.

Si tratta di Vincenzo Fiore, 51 anni, guardia giurata, con cui la ragazza aveva interrotto la relazione alcuni mesi prima del delitto. A portare gli investigatori sulle tracce dell’uomo, inizialmente non considerato tra i principali sospettati, è stata una nuova lettura degli elementi raccolti all’epoca, insieme ad accertamenti scientifici e intercettazioni.

L’ultima serata e la macchina ritrovata con lo sportello aperto

Maria Rita Valerio viveva a Capurso con i genitori, il padre panettiere e la madre casalinga. Sognava di diventare attrice e aveva già partecipato ad alcune produzioni televisive locali, tra cui la sitcom «Fuori sede», trasmessa da Antenna Sud. La sua ultima serata è stata ricostruita anche dalla trasmissione Rai Chi l’ha visto?, che il 12 gennaio 2004 pubblicò una dettagliata scheda sul caso.

Il 16 dicembre 2003, intorno alle 18, Maria Rita era uscita di casa con la sua Seat Ibiza azzurro chiaro. Aveva incontrato alcuni amici e, verso le 23, si era spostata con loro in un pub di Bari. Intorno all’1.30 aveva lasciato il locale insieme a quattro ragazzi. Il proprietario del locale raccontò che il gruppo era rimasto a parlare all’esterno per circa un quarto d’ora. Poi due ragazzi si erano allontanati insieme, uno era rientrato nel pub e l’altro aveva accompagnato Maria Rita verso la macchina.

Alle 4.30 del mattino, la Seat Ibiza fu ritrovata sul ciglio della strada che conduceva all’ingresso di Capurso. Lo sportello del conducente era aperto e aveva una vistosa ammaccatura. Della ragazza non c’era traccia.

Il corpo trovato in un campo e le prime ipotesi investigative

Il ritrovamento del cadavere di MARIA RITA VALERIO, nel 2003. Foto Ansa luca turi

Il 20 dicembre un agricoltore trovò il cadavere di una donna in un terreno tra Bari e Capurso. Il volto era stato sfigurato dai colpi e soltanto dopo ore i carabinieri riuscirono a identificarla: era Maria Rita. Il corpo presentava anche escoriazioni sulle braccia e sulle gambe. L’allora sostituto procuratore Isabella Ginefra, intervistata da Chi l’ha visto?, ipotizzò che quelle ferite fossero state provocate dal tentativo della ragazza di superare la recinzione del terreno per sfuggire all’aggressore.

All’epoca gli investigatori ritenevano possibile che il delitto non fosse stato premeditato, ma fosse scaturito da un impulso improvviso. Si arrivò anche a ipotizzare la presenza di due o tre assassini. Sul terreno furono individuate impronte di scarpe, mentre l’arma del delitto non venne mai ritrovata.

Le indagini si concentrarono a lungo sulle frequentazioni della giovane a Bari e su una possibile pista legata ad ambienti omosessuali. Una direzione investigativa che, alla luce dei nuovi accertamenti, sarebbe stata sbagliata. Secondo quanto ricostruito da Repubblica dopo la conferenza stampa della Procura, l’inchiesta originaria sarebbe stata complicata anche da depistaggi e false testimonianze, tra cui indicazioni che avrebbero orientato i sospetti verso un uomo estraneo alla nuova ricostruzione accusatoria.

La nuova ricostruzione: l’ex fidanzato l’avrebbe aspettata al rientro

La svolta è arrivata grazie alla revisione delle indagini condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura di Bari.

L’ipotesi degli inquirenti è che l’ex fidanzato avesse aspettato Maria Rita mentre tornava a casa dopo la serata con gli amici. L’uomo avrebbe urtato la vettura della giovane con la propria auto, per poi fermarsi con lei per un chiarimento. A quel punto sarebbe scattata l’aggressione. La ragazza avrebbe tentato di scappare verso i campi, ma sarebbe stata inseguita e colpita ripetutamente alla testa con un bastone utilizzato per sostenere le viti.

Secondo la stessa ricostruzione, l’ex fidanzato avrebbe successivamente cercato di cancellare le tracce della propria presenza, pulendo dalle impronte l’auto di Maria Rita e facendo riparare la propria vettura dopo l’urto. Il procuratore di Bari Roberto Rossi ha definito la vicenda un femminicidio, precisando però che questa qualificazione non può essere contestata come specifica fattispecie di reato perché non esisteva all’epoca dei fatti.

Le intercettazioni e l’arresto

Per arrivare all’arresto gli investigatori hanno riesaminato numerosi atti del fascicolo originario e riascoltato centinaia di ore di intercettazioni. Il nuovo lavoro investigativo ha consentito di rivalutare elementi già disponibili e di integrarli con ulteriori risultanze emerse dalle attività di intercettazione. Alle indagini hanno contribuito anche i laboratori della Direzione della Polizia scientifica e del Ris dei carabinieri di Roma. Come si legge nel comunicato della Polizia, l’autorità giudiziaria «ha disposto la misura restrittiva eseguita nella giornata odierna. L’uomo è stato condotto in carcere in attesa dell’interrogatorio dinanzi al Gip di Bari che ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare».