L'ex direttore di Libero svela il contenuto della conversazione con l'ex premier al Baretto di Milano. E sull'ipotesi Quirinale: «Uno come lui il presidente della Repubblica lo farebbe con la mano sinistra»

Una cena tra vecchi amici, durante la quale si è parlato di politica, di Giorgia Meloni e delle sorti del centrosinistra. Vittorio Feltri, direttore editoriale del Giornale, ha raccontato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, i retroscena dell’incontro con Mario Draghi della scorsa settimana al Baretto di Milano. «Siamo amici da sempre, quando lavorava alla Bce passava sempre per Milano e si andava a pranzo o a cena insieme, come si fa con un amico, a chiacchierare di questioni politiche e non solo», ha spiegato il giornalista a Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

La cena al Baretto di Milano

A svelare l’incontro, avvenuto mercoledì 18 novembre, era stato Dagospia. Al tavolo con l’ex presidente del Consiglio, accompagnato dalla moglie, c’erano anche Melania Rizzoli e Massimo Ponzellini, ex presidente della Banca Popolare di Milano e di Impregilo. Nello stesso ristorante, a un altro tavolo, sedevano alcuni protagonisti dell’imprenditoria italiana: Urbano Cairo, Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle e Alberto Zangrillo, ospiti del banchiere Gaetano Miccichè.

Il giudizio su Giorgia Meloni e sul campo largo

Ma cosa pensa l’ex numero uno della Bce dell’attuale presidente del Consiglio? «Che gli è simpatica, la considera brava ma potrebbe migliorare», ha riferito Feltri. Più tranchant il giudizio sul centrosinistra, almeno nell’interpretazione del giornalista: «Dalle poche parole che ha detto, penso che il campo largo gli faccia leggermente schifo». Tanto da spingere i conduttori a chiedergli se, secondo lui, Draghi voti centrodestra. «Secondo me sì, ma è un’opinione del tutto personale», ha precisato Feltri.

L’ipotesi Draghi al Quirinale

Non sarebbe stato invece affrontato il tema di una possibile elezione di Draghi alla presidenza della Repubblica. Il nome dell’ex premier era già circolato durante la corsa al Colle del 2022, conclusasi con la rielezione di Sergio Mattarella. «Non ne abbiamo parlato. Credo però che uno come lui il presidente della Repubblica lo farebbe con la mano sinistra», ha commentato Feltri. Il giornalista ha raccontato di aver trovato l’amico «molto bene, rilassato e molto spiritoso». E chi ha pagato il conto? «Io. Quando si va al Baretto, è buona cosa che sia io ad offrire».

Le stoccate a Calabresi e Majorino per il dopo Sala

Nel corso della trasmissione radiofonica, Feltri ha parlato anche delle prossime elezioni comunali di Milano e dei possibili successori del sindaco Giuseppe Sala. Se sul candidato del centrodestra il giornalista ha preferito non esprimersi, più netto è stato il giudizio sui nomi che circolano nel centrosinistra: «Calabresi lo conosco come giornalista e non mi entusiasma, mentre Majorino è una persona intelligente che usa la sua intelligenza per far cazzate».