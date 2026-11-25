Mentre la speranza di vita continua ad aumentare, le nuove generazioni potrebbero manifestare problemi di salute fino a 13 anni prima rispetto alle precedenti. Obesità, diabete e disagio psicologico sono i principali campanelli d'allarme, ma la prevenzione può contribuire a invertire la tendenza

Mentre la popolazione europea è sempre più longeva (circa il 21% ha già superato i 65 anni e le proiezioni indicano che questa percentuale è destinata a crescere) le nuove generazioni rischiano di invecchiare prima e in condizioni di salute peggiori rispetto ai loro genitori. A raccontare questo quadro sono i dati presentati dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), secondo cui i nati dopo il 2000 potrebbero manifestare i primi segni dell’invecchiamento fino a 13 anni prima rispetto alla generazione precedente.

Il divario tra speranza di vita e speranza di vita in buona salute

Secondo il Rapporto sul Benessere equo e sostenibile dell’Istat, edizione 2026, nel 2025 la speranza di vita alla nascita in Italia ha raggiunto il massimo storico di 83,7 anni. La speranza di vita in buona salute si attesta invece a 59,1 anni, in miglioramento rispetto ai 58,2 del 2024. Nonostante i progressi, tra i due indicatori permane dunque un divario di 24,6 anni. Il rapporto evidenzia anche una tendenza preoccupante sul fronte della salute mentale: mentre le condizioni di benessere psicologico migliorano nelle fasce di età più mature, si riduce il tradizionale vantaggio dei giovani. Tra il 2016 e il 2025, infatti, gli indicatori di salute mentale sono peggiorati sia tra i 14-24enni sia tra i 25-44enni.

Perché le nuove generazioni rischiano di invecchiare prima

L’allarme lanciato dalla SIGG prende spunto da un recente studio pubblicato sulla rivista Population Studies, condotto da ricercatori dello University College London, del King’s College London e dell’Università di Oxford. Gli studiosi hanno individuato un fenomeno definito generational health drift, ovvero deriva generazionale della salute. Si tratta di una tendenza delle nuove generazioni a sviluppare più precocemente, rispetto a quelle precedenti, problemi di salute come obesità, diabete, ansia e depressione. La comparsa anticipata di queste condizioni rappresenta un importante campanello d’allarme per comprendere come potrebbe evolvere lo stato di salute della popolazione nei prossimi decenni. Un quadro che trova riscontro anche in Italia, dove, secondo gli esperti, il peggioramento degli indicatori relativi al peso corporeo e alla salute mentale nelle fasce più giovani della popolazione appare coerente con i risultati dello studio britannico.

Invertire la tendenza: il ruolo della prevenzione

Il futuro della salute delle nuove generazioni, però, non è già scritto. Intervenire sui fattori di rischio modificabili può contribuire a invertire questa tendenza e a favorire una longevità in buona salute. Promuovere l’attività fisica, favorire un’alimentazione equilibrata, tutelare il benessere psicologico e garantire l’accesso alla prevenzione e alle cure sono obiettivi fondamentali da perseguire fin dalle prime fasi della vita. È proprio con l’obiettivo di promuovere un invecchiamento attivo che nasce The Longevity Village, un’iniziativa ideata e promossa dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università Cattolica di Roma, l’Università di Firenze e l’Università di Milano-Bicocca. Il progetto porterà controlli e screening gratuiti in 21 piazze italiane tra il 2027 e il 2028, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla cultura della prevenzione.