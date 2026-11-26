Una società americana propone quadratini di cioccolato contenenti lo stesso principio attivo della pillola dimagrante dell'azienda Eli Lilly. La casa farmaceutica attacca: «Un espediente di marketing»

Prima le iniezioni, poi le pillole e ora anche il cioccolato. Negli Stati Uniti una società di telemedicina, Journi Health, ha iniziato a commercializzare un farmaco per perdere peso sotto forma di quadratini di cioccolato. Il prodotto si chiama Melt e contiene orforglipron, lo stesso principio attivo di Foundayo, il medicinale dimagrante in compresse sviluppato dalla casa farmaceutica Eli Lilly e approvato lo scorso aprile dalla Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia americana del farmaco. A differenza delle pillole, però, la formulazione al cioccolato non ha ricevuto il via libera delle autorità sanitarie.

Il cioccolato con il principio attivo dei farmaci dimagranti

L’orforglipron, che racconta Wired, appartiene alla famiglia degli agonisti del recettore GLP-1, di cui fa parte anche la semaglutide, il principio attivo di Ozempic e Wegovy. Questi medicinali agiscono sui meccanismi che regolano l’appetito e il senso di sazietà. L’idea di Journi Health è quella di proporre una formulazione alternativa a chi ha difficoltà a deglutire le compresse o non vuole sottoporsi alle iniezioni. La fondatrice della società, Luna Yu, che non è un medico, sostiene di essersi confrontata con pazienti che avevano interrotto la terapia proprio per queste ragioni.

Come è possibile vendere un farmaco non approvato dalla Fda

Melt rientra nella categoria delle preparazioni galeniche, ovvero dei medicinali preparati in farmacia per rispondere a specifiche esigenze dei pazienti. Negli Stati Uniti il mercato di queste preparazioni è cresciuto enormemente durante il periodo di carenza dei farmaci dimagranti, tra il 2022 e l’inizio del 2025. Numerose società di telemedicina hanno iniziato a proporre formulazioni alternative a quelle delle grandi case farmaceutiche, spesso a prezzi inferiori.

Con la fine delle carenze, tuttavia, la Fda ha ribadito che le farmacie non possono produrre sistematicamente copie sostanzialmente identiche dei medicinali disponibili in commercio, salvo specifiche eccezioni legate alle necessità cliniche dei singoli pazienti. Secondo Journi Health, però, la formulazione al cioccolato rappresenterebbe un prodotto sufficientemente diverso da quello originale e risponderebbe a un’esigenza terapeutica.

La rabbia di Eli Lilly

L’iniziativa non è piaciuta a Eli Lilly, che in passato ha già avviato diverse azioni legali contro le società che commercializzano versioni alternative dei suoi farmaci. Un portavoce dell’azienda ha sottolineato a Wired la differenza tra il medicinale originale, sottoposto a sperimentazioni cliniche, e la preparazione al cioccolato, definendo quest’ultima un’operazione di marketing che banalizza un’esigenza sanitaria seria.