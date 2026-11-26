Dal 2013 la legge vieta l'invio di documenti via fax tra pubbliche amministrazioni. Ma i cittadini possono ancora utilizzarlo per cambiare residenza, prenotare visite mediche e persino presentare petizioni al Parlamento. In Canada è un'alternativa al digitale per gli over 70

Anche l’Inps dice addio al fax. Con una comunicazione pubblicata oggi, giovedì 26 novembre, l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha annunciato la dismissione del servizio fax del suo Contact Center multicanale, associato al numero verde 800 803 164. Il servizio non è più attivo dal 20 novembre. L’Inps non è l’unica amministrazione pubblica ad aver rinunciato al fax nel corso del 2026, a 13 anni dall’approvazione della legge che ne aveva vietato l’utilizzo nelle comunicazioni tra enti pubblici. Eppure, dagli ospedali ai consolati, c’è ancora chi lo utilizza.

L’annuncio sul sito dell’Inps

Da Roma Capitale al ministero delle Politiche agricole: chi ha detto addio al fax

Già nel 2019 l’Assemblea capitolina aveva impegnato la sindaca Virginia Raggi e la giunta a rimuovere le apparecchiature fax da tutte le strutture di Roma Capitale e dei municipi, disattivando anche le linee telefoniche dedicate. Tra gli obiettivi, oltre alla digitalizzazione delle comunicazioni, il contenimento della spesa pubblica e la riduzione dell’impatto ambientale. Nel 2024 la Società di Servizi Valle d’Aosta, interamente partecipata dalla Regione, aveva messo a disposizione gratuitamente alcune apparecchiature fax di cui intendeva disfarsi.

Nel corso del 2026 anche altre amministrazioni locali hanno seguito questa strada, tra cui i Comuni di Agliè, in provincia di Torino, Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze e Borgofranco d’Ivrea, dove l’amministrazione ha giustificato la scelta con il «documentato inutilizzo della linea fax da parte di cittadini e imprese». Lo stesso percorso è stato avviato dai Comuni di Orzivecchi, nel Bresciano, e di Chiusi della Verna, nell’Aretino. Tra le amministrazioni centrali, già nel settembre del 2013 il ministero delle Politiche agricole aveva emanato una circolare sulla dismissione delle apparecchiature fax.

E ad abbandonare questa tecnologia sono anche le grandi aziende private: nel gennaio del 2025 persino Tim, storico operatore telefonico italiano, aveva dismesso i numeri fax del servizio clienti.

La legge del 2013 che vietava il fax

A sancire il progressivo pensionamento del fax nella pubblica amministrazione era stato il governo di Enrico Letta. Con il cosiddetto decreto del Fare, nel 2013 era stato modificato l’articolo 47 del Codice dell’amministrazione digitale, introducendo una disposizione inequivocabile: «È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax». Il divieto, però, riguardava le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e non quelle tra le amministrazioni e i cittadini. A chiarirlo era stato, nel 2014, lo stesso ministero della Giustizia, spiegando che dalla nuova normativa non discendeva l’obbligo di sopprimere tutte le utenze fax degli uffici pubblici.

Dagli ospedali alle prefetture: dove si usa ancora il fax

A distanza di 13 anni dall’introduzione della norma, il fax continua a figurare tra i canali di comunicazione messi a disposizione dei cittadini da alcune amministrazioni pubbliche. A Milano chi riceve una multa può ancora rivolgersi alla Polizia locale via fax per richiedere copia del verbale o della documentazione relativa alla notifica. A Firenze il fax è usato ancora nelle procedure di cambio di residenza, a Genova per le richieste relative al voto assistito, a Torino per le domande di iscrizione all’elenco comunale delle associazioni dei consumatori, a Cremona per le domande di iscrizione all’albo degli scrutatori.

Anche l’azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino indica ancora il fax tra gli strumenti per prenotare visite, esami e prelievi. All’ospedale di Fossano, in provincia di Cuneo, è indicato come mezzo per trasmettere le richieste di ricovero in lungodegenza, come si legge in una pagina del sito dell’Asl aggiornata nell’agosto del 2026. Anche le prefetture di Napoli e Reggio Emilia riportano ancora numeri di fax tra i propri recapiti istituzionali.

E persino il Senato lo utilizza ancora: il sito ufficiale di Palazzo Madama lo indica come alternativa alla posta ordinaria e alla posta elettronica per esercitare il diritto di petizione previsto dall’articolo 50 della Costituzione.

In Canada il fax sopravvive per aiutare gli over 70

Uno dei casi più singolari riguarda il Consolato generale d’Italia a Vancouver, in Canada. Nelle istruzioni per il rilascio del passaporto ai cittadini italiani residenti nella Columbia Britannica e nello Yukon, il consolato prevede una modalità alternativa di prenotazione per gli ultrasettantenni che hanno difficoltà a utilizzare Prenot@mi, la piattaforma digitale del ministero degli Esteri per fissare gli appuntamenti. Tra i canali a loro disposizione c’è proprio il fax. La tecnologia che la pubblica amministrazione italiana cerca da oltre un decennio di abbandonare diventa così, paradossalmente, uno strumento per superare il divario digitale.