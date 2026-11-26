Il colosso dell’e-commerce cambia rotta per adeguarsi alle norme Ue: restano le incognite sulla sicurezza dei prodotti in vendita

Niente più ruote della fortuna obbligatorie per accedere alle offerte, conti alla rovescia o finti sconti per spingere all’acquisto compulsivo: dopo due anni dalle prime contestazioni Ue, Temu cambia volto per adeguarsi alle regole europee. Il colosso cinese dell’e-commerce, che fa capo al gruppo Pdd Holdings, ha accettato gli impegni chiesti dalle autorità di Bruxelles per la tutela dei consumatori, pena multe fino al 4% del fatturato annuo. La tregua sul fronte commerciale non basta però a chiudere i conti con l’Europa. Resta infatti aperto il fascicolo sulla sicurezza dei prodotti venduti sulla piattaforma, già costato all’azienda una sanzione da 200 milioni di euro.

Cosa l’Ue contesta a Temu

A novembre 2024 Temu era finito nel mirino delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori che, coordinate dalla Commissione europea, avevano indagato sulle modalità di vendita della piattaforme online. Dagli accertamenti erano emerse una serie di pratiche progettate per mettere fretta agli utenti durante l’acquisto, per esempio finti avvisi sulla limitata disponibilità dei prodotti oppure sull’imminente scadenza delle promozioni. Da lì era iniziato il contenzioso tra Temu e l’Unione Europea, culminato nella multa da 200 milioni di euro inflitta per aver violato il Digital Services Act: l’azienda aveva infatti sottovalutato i rischi legati alla vendita di merce pericolosa, tra cui caricabatterie non a norma e giocattoli con sostanze chimiche tossiche, dimostrando sistemi di controllo inadeguati.

Cosa cambierà sulla piattaforma di e-commerce

Dopo due anni dalle prime contestazioni, la piattaforma ha accettato di adeguare le pratiche commerciali alle norme Ue sulla tutela dei consumatori. Innanzitutto, verranno banditi i falsi sconti che fanno apparire un articolo più conveniente di quanto non sia in realtà. Saranno vietate anche le false recensioni che influenzano le decisioni di spesa, i giochi obbligatori per accedere alle offerte della piattaforma e più in generale le tecniche di vendita aggressive che fanno pressione sul consumatore. Oltre allo stop delle pratiche scorrette, Temu dovrà garantire una maggiore trasparenza sui prezzi chiarendo l’effettivo valore del prodotto e le condizioni delle offerte presentate. Infine, sul fronte post-vendita, l’azienda sarà tenuta a gestire in modo corretto le restituzioni e a garantire i rimborsi entro 14 giorni, come previsto dalla normativa comunitaria.

Continua il braccio di ferro con l’Ue

In caso di mancato rispetto, il colosso dell’e-commerce potrebbe ricevere sanzioni fino al 4% del fatturato annuo negli Stati membri interessati. Accanto all’adeguamento delle regole interne, prosegue il procedimento Ue sul gruppo, volto a contrastare la vendita di prodotti illegali e non sicuri con l’obiettivo di adeguare Temu agli standard di sicurezza applicati nel mercato europeo.