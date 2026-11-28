Il premier uscente prova a tentare il capo di stato maggiore a una settimana dalla deadline per formare un nuovo governo: s'incontreranno domenica mattina

Colpo di scena nei negoziati per la formazione di un nuovo governo in Israele. A una settimana dalla deadline per il premier incaricato Gadi Eisenkot, che ancora non ha trovato la quadra, prova a incunearsi Benjamin Netanyahu. Con una «offerta» speciale per il suo rivale alle elezioni: alterniamoci alla guida del governo, manda a dire sabato sera Netanyahu a Eisenkot, e il primo a governare potrai essere tu. «Il Likud, sotto la mia guida, è il partito più grande del Paese, con un ampio margine di 250.000 voti in più rispetto al partito di Eisenkot. Normalmente dovrei guidare un governo di unità nazionale, o almeno essere il primo nella rotazione. Ma, data la gravità delle sfide esistenziali che attendono Israele e la possibilità che si formi un governo incapace di affrontarle, la mia responsabilità di leader mi impone di mettere da parte ogni altra cosa e di accettare che Gadi Eisenkot ricopra per primo la carica di primo ministro, con me come premier alternato sin dall’inizio del nuovo mandato», scrive Netanyahu.

אזרחי ישראל, לפני ימים אחדים, האמת והצדק יצאו לאור בבית המשפט. זה קרה בזכות רבים בעם ישראל שעמדו לצידי בעשור האחרון, ובראשם רעייתי שרה ובניי יאיר ואבנר – שעברו סבל קשה ותמכו בי בכל החזיתות. בימים האחרונים, ראינו דבר נוסף: מראות מזעזעים בכנסת – עזיבת האולם בעת ההמנון, הפניית הגב להלומי הקרב וטריקת הדלת בפני המשפחות השכולות. ביום רביעי האחרון, הדרישה של רע"מ והמשותפת הביאה להפלת הצעת חוק שנועדה למנוע החזרת גופות מחבלים למשפחותיהם. מה שאנחנו רואים היום בכנסת זו רק ההתחלה. זה יקרה גם בממשלה. בלי לירות כדור אחד, גורמים עוינים ישתלטו על המדינה מבפנים. תומכי הטרור מתכננים לתת אזרחות ישראלית למאות אלפי פלסטינים שיכנסו לישראל מיהודה, שומרון, עזה ומדינות שכנות בטענה של איחוד משפחות; להקים אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב; לסגת מאזורי הביטחון בעזה, סוריה ולבנון ולהחזיר את המחבלים לפתח יישובינו; ובסופו של דבר להקים מדינה פלסטינית בחסות איראן על חורבותיה של מדינת ישראל. כדי להכשיר את הקמת ממשלת האסון הזאת, חלק מחברי מפלגות תומכי טרור מדברים מילים רכות בעברית, בעוד שבערבית כולם מביעים תמיכה מוחלטת בארגוני הטרור ובהשמדת ישראל – תחת עקרון התקייה שמותר לשקר לכופרים כדי להביסם. כפי שאמר שלשום ח"כ בכר עואודה, בכיר ברשימה המשותפת, הוא וחבריו יכבלו את ידי ממשלת השמאל להילחם באויבנו: "נהיה נגד כל מלחמה שתיפתח נגד עמנו". רוב מוחלט של אזרחי ישראל לא נופל בפח של תרגיל שקוף זה. מאז הגילויים המהדהדים בבית המשפט והאירועים המבישים בכנסת, רבים פונים אליי בכמיהה לאחדות. ביניהם יש גם רבים שלא הצביעו עבורי שאומרים שנוכח מה שהתברר במשפט אין יותר תירוץ לחרם שמנע אחדות. אחדות זו היא צו השעה. אנו נדרשים להתמודד עם סכנות מיידיות שמאיימות על עצם קיומנו. הדרך היחידה לעשות זאת היא בשילוב כל המפלגות שרואות בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. נגיע להסכמות בנושאים שעומדים על הפרק, לרבות נושא הגיוס ולימוד התורה עליו נגיע להבנות עם שותפינו החרדים. הליכוד בהנהגתי היא המפלגה הגדולה ביותר במדינה, בפער גדול של רבע מיליון יותר מצביעים מאשר מפלגתו של איזנקוט. מטבע הדברים אני צריך להוביל את ממשלת האחדות, או לפחות להיות ראשון ברוטציה. אך נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכל בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי. אני מצפה שלנוכח הסכמתי זו נפתח מיד במו"מ אמיתי, כנה ומואץ שבו תהיה נכונות דומה לפשרות ולוויתורים גם בצד השני, להקמת ממשלת האחדות הלאומית שתהדוף את הסכנות ותבטיח את ביטחון ישראל ועתידה. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 28, 2026

La tela di Eisenkot e l’incontro con Netanyahu

Eisenkot, l’ex capo di stato maggiore alla guida del “Blocco del cambiamento”, non sembra insensibile alla proposta. Dopo aver parlato al telefono in serata, i due si incontreranno domenica mattina in un hotel di Herzliya, sulla costa, non lontano da Tel Aviv. Intesa in vista? Da quando ha ricevuto dal presidente di Israele Isaac Herzog l’incarico di formare il governo, l’8 novembre scorso, Eisenkot non ha mai escluso formalmente il dialogo con nessun’altra forza, ad eccezione delle destre oltranziste di Betzalel Smotrich e Itamar Ben Gvir. Contatti e trattative ci sono stati con gli ultraortodossi e con una parte dei partiti arabi, in particolare, tanto che negli ultimi giorni sui media israeliani sono già planate possibili configurazioni di un governo di minoranza sostenuto da qualcuna di quelle fazioni. Gli uomini di Eisenkot hanno tenuto però contatti pure con quelli di Netanyahu, e i due si erano già visti in queste settimane, se non altro per un briefing di sicurezza. Corre tra i due enorme diffidenza, ma una collaborazione non può escludersi. La deadline entro cui Eisenkot deve portare risultati a Herzog è il 6 dicembre, domenica prossima.

La coalizione anti-Netanyahu si spacca

Di certo la mossa di Netanyahu, rimasto al governo solo per gli affari correnti dopo le elezioni del 27 ottobre, sembra aver spaccato la coalizione che sostiene Eisenkot. Yair Lapid ha subito indicato in quell’iniziativa «l’ennesima operazione sotto copertura orchestrata da un truffatore seriale che ha raggirato ogni partner e violato ogni accordo». Ma il suo sodale politico Naftali Bennett (nella lista Beyachad) ha invece altrettanto rapidamente aperto. «Netanyahu ha preso la decisione giusta annunciando di essere pronto a un governo di unità nazionale guidato da Eisenkot, un governo basato su un’alleanza di servitori dello Stato. Ora spetta a Netanyahu dimostrare che questa è la sua reale intenzione e non solo una vana promessa. Il tempo stringe», commenta Bennett. Eisenkot tra i due sembra propendere per questa seconda linea: andare a vedere le carte, se non altro.

In copertina: Benjamin Netanyahu con l’allora capo di stato maggiore dell’esercito Gadi Eisenkot – Geusalemme, 8 ottobre 2015 (Ansa / Epa – Abir Sultan)