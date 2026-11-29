Dopo la sconfitta del 2023, questa volta il leader dei popolari potrebbe arrivare alla Moncloa. Ma per governare avrà bisogno dell'estrema destra di Vox

Per Alberto Núñez Feijóo questa potrebbe essere la volta buona. I primi risultati delle elezioni in Spagna danno il suo Partito Popolare intorno al 33% dei consensi, la stessa percentuale riscossa nel 2023. Ma a differenza di quella tornata elettorale, questa volta i conservatori non si dovranno accontentare di essere il primo partito in Parlamento. Per Feijóo, salvo sorprese, si spalancheranno le porte del Palazzo della Moncloa, la residenza del presidente del governo spagnolo, che dal 2018 ha come inquilino il socialista Pedro Sánchez.

Sessantacinque anni, un passato da funzionario pubblico e una lunga esperienza alla guida della Galizia, Feijóo ha costruito la propria immagine politica sulla competenza amministrativa. Un profilo distante da quello del suo principale alleato, ossia Santiago Abascal, leader della formazione di estrema destra Vox. Eppure, è proprio con lui che dovrà allearsi per dare vita a un nuovo esecutivo conservatore e mettere fine all’era Sànchez.

L’esperienza da burocrate a Madrid

Feijóo nasce il 10 settembre 1961 a Os Peares, un piccolo centro della provincia di Ourense, in Galizia. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Santiago de Compostela, comincia la propria carriera nell’amministrazione pubblica regionale nel 1985. Nel 1996, viene chiamato a Madrid dal governo di José María Aznar, esponente del Partido Popular, per assumere responsabilità nella gestione della sanità pubblica. Diventa presidente di Insalud e poi approda alla guida di Correos, la società pubblica delle poste spagnole.

Dalla Galizia alla guida dei Popolari

È in questi anni che prende forma il profilo che Feijóo cercherà di proporre agli elettori: un uomo serio e abituato a gestire situazioni complesse. La svolta politica arriva con il ritorno in Galizia. Nel 2006 viene eletto alla guida del Partido Popular galiziano e nel 2009, dopo aver vinto le elezioni regionali, diventa presidente del governo autonomo della regione. Una carica che mantiene per ben tredici anni, vincendo quattro elezioni consecutive e ottenendo ogni volta la maggioranza assoluta.

La sua esperienza galiziana diventa il principale biglietto da visita per la politica nazionale, ma il suo partito attraversa una fase difficile. Dopo la sfiducia di Mariano Rajoy nel 2018, i Popolari perdono la guida del Paese e inaugurano una stagione di divisioni interne. L’occasione d’oro per Feijóo arriva nel 2022, quando Pablo Casado è costretto a lasciare la leadership. Feijóo viene eletto presidente del Pp, con un obiettivo chiaro: recuperare voti tra gli elettori moderati.

La “sconfitta” del 2023 e i rapporti con Vox

La prima prova nazionale arriva alle elezioni politiche del luglio 2023. Il Partido Popular ottiene il 33,1% dei voti e conquista 137 seggi, diventando la prima forza politica del Paese. Il risultato, però, non basta per mandare a casa i socialisti e conquistare il governo. Sánchez trova un accordo con le formazioni della sinistra e alcuni partiti indipendentisti catalani e baschi, riuscendo a restare alla guida dell’esecutivo. Alle elezioni di questa domenica, la percentuale ottenuta dai Popolari sarà grosso modo la stessa di tre anni fa. Questa volta, però, possono contare su un bacino di voti ben più ampio da chi siede alla loro destra, ossia Vox, la formazione politica guidata da Santiago Abascal.

Feijóo ha fatto capire più volte di preferire un governo monocolore del Pp, sostenuto dall’esterno dai deputati di Abascal, ma non ha escluso una coalizione vera e propria, come già se ne vedono in alcuni parlamenti regionali. Se questa prospettiva si concretizzasse, rappresenterebbe una novità storica per la politica nazionale spagnola: per la prima volta dalla fine della dittatura franchista, un partito di estrema destra potrebbe andare al governo.

Foto copertina: EPA/Julio Munoz | Alberto Núñez Feijóo, leader del Partito popolare spagnolo