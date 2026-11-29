L'insegnante di sostegno aveva fumato con un alunno di 17 anni durante un viaggio d'istruzione a Vienna, ma si era difeso dicendo che il fatto era avvenuto in un luogo privato

Aveva acquistato la marijuana su Telegram, facendosela consegnare da un rider in bicicletta, per poi fumarla in albergo con uno dei suoi studenti durante una gita scolastica a Vienna. A scoprire il professore erano stati due colleghi, insospettiti dal forte odore di cannabis proveniente dalla camera di un’alunna. «Ho fatto una cazzata», aveva ammesso l’insegnante, salvo poi minacciare di fare del male ai colleghi che avevano segnalato l’accaduto alla dirigenza scolastica. Il prof – un insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato – era stato licenziato ma aveva fatto ricorso chiedendo di essere reintegrato. Con la sentenza n. 5670 del 25 novembre 2026, il Tribunale di Milano ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare del docente.

La marijuana ordinata su Telegram e la serata con gli studenti

A ricostruire quanto accaduto durante il viaggio d’istruzione, nel febbraio del 2025, è stato lo stesso studente che aveva fumato con il professore. «Il professore ha tirato fuori la sostanza stupefacente […] e so che l’aveva acquistata lui – si legge a pagina 3 della sentenza, in un passaggio che riporta le parole del ragazzo -. Lo so perché mi ha fatto vedere la chat di Telegram, da cui si evinceva che l’aveva acquistata lì a Vienna. Lui mi ha detto che era arrivato un rider in bicicletta a consegnargli la droga». E non sarebbe stata la prima volta: secondo lo studente, lui e il professore avevano fumato insieme anche nelle due notti precedenti, in presenza di altri compagni di classe.

«È lui che l’ha acquistata e ci ha proposto di fumarla con lui», ha spiegato l’alunno, raccontando anche del rapporto confidenziale che si era instaurato con l’insegnante: «Io ho fumato con il prof. perché avevo legato con lui. Lui comunque aveva legato anche con altri miei compagni. Con lui, in quel contesto, ci davamo del “tu”».

La scoperta dei colleghi

Già la mattina precedente alla scoperta dello spinello, i due docenti accompagnatori avevano avuto problemi con il collega e alcuni studenti, che non si erano svegliati ed erano dovuti andare a chiamare. Quella notte, insospettiti dall’odore di marijuana, erano entrati nella camera assegnata a una studentessa, dove avevano trovato il professore e i due ragazzi, entrambi di 17 anni. La ragazza, secondo quanto riferito dallo studente, non aveva fumato. Lo spinello, consumato per oltre la metà, era stato appoggiato vicino alla finestra. Il ragazzo aveva subito ammesso di aver fumato con il professore.

Le minacce su Whatsapp

Al rientro in Italia, il professore aveva affrontato i due colleghi, accusandoli per aver informato la dirigenza scolastica che, durante la gita, aveva disposto il suo allontanamento dalla studentessa con disabilità che gli era stata affidata. «Non finisce qui», aveva detto agli altri docenti.

Ma a pesare sulla decisione del giudice sono state soprattutto le successive conversazioni su Whatsapp tra l’insegnante e lo studente con cui aveva fumato. «Se mi licenziano le gambe e gli spacco», si legge in uno dei messaggi riportati nella sentenza. Nelle conversazioni il professore aveva anche chiesto allo studente di negare il consumo di marijuana.

A nulla è servito il tentativo della difesa di far passare quelle parole per un semplice sfogo o per la manifestazione dell’intenzione di tutelarsi in sede giudiziaria. Secondo il giudice Franco Caroleo, si trattava di minacce esplicite di fare del male ai colleghi.

La difesa del professore: «Era un luogo privato»

Nel tentativo di ottenere l’annullamento del licenziamento l’insegnante aveva sostenuto che l’episodio fosse avvenuto tra adulti, al di fuori di una relazione di vigilanza scolastica, in un luogo privato. Il giudice ha però accertato che entrambi gli studenti presenti nella stanza erano minorenni e ha chiarito che, anche se avessero avuto più di 18 anni, le responsabilità del docente non sarebbero venute meno.

«Durante un viaggio d’istruzione, l’insegnante resta investito della funzione educativa e dei doveri di vigilanza, correttezza e protezione connessi al servizio», si legge nella sentenza. E la camera d’albergo assegnata agli studenti non può essere considerata «un ambito privato nel quale la funzione docente fosse temporaneamente sospesa». Anzi, proprio durante le ore notturne gli insegnanti accompagnatori erano tenuti a esercitare i loro compiti di vigilanza.

Perché non serve una condanna penale per licenziare il professore

Il docente aveva contestato il licenziamento facendo leva sull’assenza di una condanna penale e sul fatto che non fosse stato accertato un suo stato di tossicodipendenza. Ma, ricorda il giudice, la responsabilità disciplinare è autonoma rispetto a quella penale. Il professore non è stato licenziato per una patologia o per una condizione di dipendenza, ma per una scelta volontaria compiuta mentre era in servizio. Il Tribunale ha infatti ritenuto che il consumo di marijuana con uno studente e le minacce ai colleghi fossero sufficienti a compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.