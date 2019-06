Il terzo trailer de «La casa di Carta»: a sorpresa spunta Berlin – Il video

Sembrava si fossero ritirati per sempre a vita privata, ma stanno tornando

«Signori siamo in acque internazionali, siamo riusciti a scappare, ma adesso arriva la parte difficile: rimanere vivi». Netflix lancia il trailer ufficiale e le nuove immagini de La casa di carta – Terza parte, disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 19 luglio 2019.

Si tratta del terzo teaser della terza stagione. Il primo era stato pubblicato un paio di mesi fa, il secondo alla fine di maggio. Sfuggiti alle forze dell’ordine i membri della banda si sono rifugiati su un’isola paradisiaca, ma sono costretti a tornare “al lavoro” a causa dell’arresto di uno di loro.

Il terzo trailer rivela chi è finito dietro le sbarre e si conclude con un ritorno che farà emozionare chi ha amato questa serie Tv: Berlin. Sarà lui, o solo un’apparizione?

