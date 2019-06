Tria boccia i minibot, i vicepremier in coro: «Dacci un’alternativa»

G20 di Fukoka, Giappone. Non ci sono i capi di governo ma i ministri delle finanze dei 20 Paesi più industrializzati del mondo. Partecipano i membri del G7, fra cui l’Italia, il blocco definito Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e altri Paesi, dall’Australia alla Corea del Sud.

È questa la platea che il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha scelto per dare le sue opinioni su due temi: i minibot e il ritocco della manovra finanziaria per rientrare nei margini previsti dall’Unione Europea. Due temi che ora, soprattutto dopo che le elezioni sono passate, ritornano al centro del dibattito politico.

Il dibattito sui minibot era cominciato dopo le dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti (Lega), sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e stratega del partito guidato da Matteo Salvini. Sue queste parole: «Tutte le soluzioni nuove sono contestate, non dico che siano la Bibbia, ma sono una proposta per accelerare i pagamenti, una delle possibilità, una delle soluzioni: ma la strada maestra è quella della crescita».

Minibot, perchè secondo Tria non possono funzionare

La proposta arriva dalla Lega. Bot è l’acronimo di Buoni Ordinari del Tesoro, quelli che vengono emessi dallo Stato per finanziare il proprio debito. La differenza rispetto ai Bot normali è che questi minibot sarebbero di piccolo taglio, da 5 a 100 euro. Inoltre sarebbero stampati, proprio come delle banconote, e potrebbero essere utilizzati per dei servizi legati allo Stato. Tra i possibili acquisti: tasse, benzina e biglietti dei treni.

Inoltre sarebbero stampati, proprio come delle banconote, e potrebbero essere utilizzati per dei servizi legati allo Stato. Tra i possibili acquisti: tasse, benzina e biglietti dei treni.

La proposta non ha convinto Mario Draghi, a capo della Banca Centrale Europea, e nemmeno Ignazio Visco, vertice di Bankitalia. Delle critiche sono piovute anche da Confidustria Giovani. Ora, dal Giappone, arriva lo stop del ministro del Tesoro: «Questa è una cosa che sta nel loro programma: il ministero dell’Economia ha girato un parere negativo».

Anche il premier Giuseppe Conte aveva rilasciato una dichiarazione contro la misura proposta da uno dei due alleati di governo: «È un’iniziativa parlamentare che non ho ancora discusso con i promotori della Lega ma da giurista mi sembra evidente che presenta diverse criticità».

Salvi Reddito di cittadinanza e Quota 100

Intanto Tria ha garantito anche che Reddito di cittadinanza e Quota 100 non verranno toccati: «Non è mai stato detto. Secondo il nostro primo monitoraggio, le nostre stime, il costo sarà minore di quello preventivato». Prima di pensare a una manovra correttiva, il ministro dell’Economia punta al dialogo con l’Unione Europea: «Chiariremo ciò che abbiamo già detto, i nostri programmi, e porteremo le prove di un miglioramento del deficit dell’anno e i miglioramenti per l’anno prossimo».

E per essere ancora più chiaro: «Nessun diritto acquisito soggettivo degli italiani rispetto a queste due misure verrà meno». Secondo Tria infatti «ci sarà un tiraggio minore di queste misure previste» e quindi «un risparmio per un deficit minore». Queste parole smentiscono le indiscrizioni filtrate dalla famigerata “lettera fantasma” circolata negli scorsi giorni. In questo documento si prospettava la riduzione del Reddito di cittadinanza e di Quota 100 per fra quadrare i conti davanti alle autorità europee.

Le reazioni di Salvini e Di Maio

Alla bocciatura di Tra sui minibot hanno risposto quasi in coro i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per una volta d’accordo tanto sul tema, quando sulla linea: se al ministro dell’Economia non piacciono i minibot, che trovi lui una soluzione per pagare i debiti della Pubblica amministrazione verso le imprese.

A sferrare il primo colpo è Di Maio che su Facebook parla ormai di «storia paradossale» a proposito dei buoni del tesoro di piccolo taglio: «Se c’è una proposta per accelerare il pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione si discuta. Ci sono migliaia di aziende che aspettano ancora di essere pagate dallo Stato e non è accettabile. Anche perché, quando è un privato a non onorare i pagamenti, poi ne fa le spese, quindi non vedo perché lo Stato se ne debba approfittare».

A stretto giro arriva anche il leader della Lega che apre a una «discussione» sui minibot: «Ma sul fatto che sia urgente pagare le decine di miliardi di euro di arretrati e di debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti di imprese e famiglie (debiti risalenti a governi e anni precedenti) deve essere chiaro a tutti, in primis al ministro dell’Economia. È una questione di giustizia».

Leggi anche: