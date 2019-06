Trump contraddice se stesso (e la scienza): «La Luna fa parte di Marte»

«Per tutti i soldi che spendiamo, la Nasa non dovrebbe parlare di andare sulla Luna, lo abbiamo fatto 50 anni fa. Dovrebbero concentrarsi su cose più grandi, incluso Marte (di cui la Luna è parte), Difesa e Scienza». Il tweet di Donald Trump ha sorpreso molti appassionati di astronomia. La Luna, satellite creato dalla collisione tra la terra e un’entità di dimensioni planetarie, si trova a circa 225 milioni di chilometri da Marte.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon – We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 giugno 2019

Probabilmente il Presidente si riferiva al fatto che la spedizione sulla luna fosse prevista nel contesto di quella su Marte, ma per come era formulato, non era difficile fraintendere il messaggio. Come prevedibile, l’affermazione scatena l’ilarità sul web. Su Twitter, Ben Collins lo fa con una citazione di Scrubs.

Il contenuto del tweet stupisce ancora più dell’errore scientifico. Trump critica la NASA che «parla di andare sulla Luna» poche settimane dopo aver evocato lui stesso in termini entusiastici la possibilità di una spedizione spaziale sulla Luna. Il 13 maggio il Presidente americano aveva twittato: «Riporteremo la NASA alla sua grandezza e torneremo sulla Luna».

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 maggio 2019

Il tweet è stato probabilmente dettato da un intervento del giornalista Neil Patrick Cavuto su Fox News, avvenuto lo stesso giorno. Cavuto si era dichiarato scettico sull’eventualità di un viaggio sulla Luna. «Non avevamo già fatto questa cosa della luna qualche decennio fa?».

