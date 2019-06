Vertice a palazzo Chigi, Salvini spinge sulle Autonomie. Di Maio: via concessioni ad Autostrade

È il nodo sull’Autonomia regionale quello da sciogliere nel governo con il vertice di questa sera, 25 giugno, tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Un nodo cruciale per la Lega, per il quale secondo Salvini non ci dovrebbero essere dubbi: «Siamo pronti da tempo – ha detto poco prima di raggiungere l’incontro – andiamo a questa altra riunione ma già nel Consiglio dei ministri di domani il testo base è pronto, con un vantaggio per tutte le Regioni d’Italia»

Ai dubbi del fronte grillini, il ministro dell’Interno ha provato a rispondere in anticipo: «Essendo una autonomia differenziata, poi ognuno prenderà dal testo base. La cosa importante è evitare che a Roma si blocchi tutto».

Dalle prime indiscrezioni è emersa poi la volontà del governo di revocare le concessioni autostradali ad Autostrade spa. Un obiettivo sollevato dal ministro M5s Danilo Toninelli sin dal giorno del crollo del ponte Morandi ad agosto 2018 e tornato d’attualità oggi, quando è ripartita la ricostruzione del nuovo ponte con la costruzione del primo pilone.