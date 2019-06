«Va affondata». Polemiche per la frase della Meloni sulla Sea Watch – Il video

Non usa sottili metafore Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che si scaglia contro la decisione del capitano della Sea Watch di entrare nelle acque italiane e di fermarsi di fronte al porto di Lampedusa nonostante l’alt intimato dalla Guardia di Finanza.

«Contro la volontà del governo italiano, dello stato italiano e della sovranità italiana, la Sea Watch (battente bandiera olandese ma con equipaggio tedesco, ndr) viola i nostri confini, entra nelle acque territoriali italiane con l’obiettivo di portare gli immigrati clandestini che ha a bordo sul nostro territorio. E lo fa non solo contro il parere del nostro governo ma anche della Corte europea di Strasburgo che ha detto che l’immigrazione non è un diritto degli esseri umani e che quelle persone non potevano essere portate in Italia se il governo italiano non voleva» ha tuonato, visibilmente irritata.

L’attacco alla Sea Watch

La Meloni, quindi, si aspetta che il «governo italiano faccia rispettare quelle regole che le Ong pensano di poter violare».

«La Sea Watch deve essere sequestrata, l’equipaggio arrestato, gli immigrati a bordo fatti sbarcare e rimpatriati immediatamente mentre la nave va affondata come accade con le navi che non rispettano il diritto internazionale» ha concluso la leader di Fratelli d’Italia che, poi, ha precisato: «La sinistra sta spargendo in rete la bufala che vorrei affondare la nave con i migranti sopra. Sono talmente furbi che si sono limitati a leggere il titolo del post senza ascoltare quello che dico nel video».

Le reazioni

Durissima la replica di Carmelo Miceli, deputato Pd: «Scusa Meloni, quale norma italiana o comunitaria può giustificare l’affondamento della Sea Watch? L’unica che mi viene in mente è quella nell’articolo 414 del codice penale, a norma del quale chi “istiga a commettere un delitto” con frasi ignobili come le tue merita 5 anni di carcere». Si dice «inorridito dalle parole della Meloni» anche il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

I commenti sui social

Su Twitter diversi i commenti degli utenti:

#CarolaRackete e #GiorgiaMeloni

Due donne.

La prima porta in salvo esseri umani disperati mentre la seconda li vorrebbe affondare.

Amore contro odio.

Questo è il volto di chi non vuole fare attraccare la #SeaWatch3 in #italia

