Mercato, le rose più ricche. Comanda il Manchester City, la Juve è ottava in Europa

I soldi non sono tutto, ma spesi bene fanno vincere. Anche nello sport dove, sotto la categoria calcio, dominano Inghilterra e Spagna, che monopolizzano i primi cinque posti della speciale classifica sulle rose più costose, stilata da As con dovizia di particolari. Comanda il Manchester City di Guardiola che, insieme a Real Madrid, Barcellona e Liverpool, è una delle quattro squadre a sfondare il muro del miliardo di euro.

La classifica stilata da As

Dalla grafica emerge la totale aspirazione di rivincita (con spesa da record per il club) del Real Madrid, voglioso come non mai di riprendersi tutto dopo un anno disastroso. I merengues sono a soli 30 milioni di euro di distanza dalla capolista Manchester City e il possibile acquisto di Pogba, per oltre 150 milioni di euro, potrebbe regalare il primato.

Non che Florentino Perez per ora si sia risparmiato: siamo solo a metà luglio e il Real ha già investito 350 milioni di euro (Hazard, Militao, Jovic, Mendy, Rodrygo). Il pezzo da 90, anzi da 150 (milioni), è stato Hazard che, però, su Twitter genera discussioni sulla sua forma fisica. Qualcuno, soprattutto in questo video, lo vede appesantito…

Juve ottava, out le altre italiane

La classifica regala solo l’ottavo posto alla Juventus. Cristiano Ronaldo non basta. I bianconeri sfiorano quota 900 milioni di valore della rosa. L’acquisto, ormai prossimo, di De Ligt farà fare uno scatto in avanti, ma il gap (di valore di mercato) con le prime quattro è ancora netto. La graduatoria certifica lo stato di difficoltà del Bayern Monaco, decimo e “provato” dai ritiri di Robben e Ribery; con lo stesso Neuer desideroso di provare una nuova esperienza.

