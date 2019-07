Higuain, giorni decisivi. Il fratello-agente in Italia. Pipita al top in allenamento

Le posizioni sono ancora distanti. La Juve gli cerca una nuova destinazione, Gonzalo Higuain vuole restare. Non è un braccio di ferro, anche in allenamento i volti sono distesi, ma il Pipita, mai così in forma, è alla disperata ricerca della remontada per restare in bianconero e giocarsi le sue carte al fianco di Cristiano Ronaldo. Nelle prossime ore potrebbe muoversi qualcosa e l’arrivo in Italia del fratello-agente Nicolas è propellente decisivo per il destino di Gonzalo.

Decolla Nicolas, non molla Higuain che suda, salta e corre alla Continassa. Sul Pipita resta fortissimo l’interesse della Roma, che può giocarsi la carta Zaniolo per mettere le mani sull’argentino al quale sarebbe destinata, a scopo persuasivo, anche la fascia di capitano. Per ora Higuain nicchia, anzi carica, bardato di bianconero. Vedere per credere.

Il West Ham si defila

Salta Higuain e salta (per ora) anche un possibile trasferimento al West Ham. I londinesi cercavano un attaccante, avevano bussato a casa Juve chiedendo il Pipita in prestito con diritto di riscatto ma, con i bianconeri fermi nella richiesta da 40 milioni di euro e lo stesso Higuain titubante, hanno virato su Sebastian Haller, 25enne attaccante francese esploso nell’Eintracht Francoforte.

Il giocatore svolgerà nelle prossime ore le visite mediche a Londra. Il West Ham investe per lui poco meno di 50 milioni di euro. E, dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, gli Hammers si tirano fuori dalla corsa a Higuain; che ora proverà a convincere la Juve per restare nel progetto. I tifosi li ha già riconquistati.

