Ragazzo getta una bottiglia di plastica in mare e posta il video sui social. Sarà denunciato

Un ragazzo posta un video sui social mentre getta una bottiglia di plastica in mare al grido di: «La mia barca è plastic free». Un gesto che a quanto pare non è passato inosservato tanto da costargli una denuncia. Succede a Punta Licosa, in provincia di Salerno.

A segnalare il gesto per il quale il giovane, travolto dalle critiche, si è successivamente scusato, è stato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: «Con l’ambente e con la civiltà non si scherza. Un gesto squallido, tanto più se utilizzato per sbeffeggiare una cosa seria e delicata come il plastic free», ha detto.

E ha aggiunto: «Abbiamo provveduto immediatamente ad allertare il presidente del parco del Cilento, Tommaso Pellegrino, e le autorità locali per segnalare questo atto vergognoso. La Capitaneria di Porto avrebbe già individuato il responsabile: per lui scatterà una denuncia penale».

Il consigliere ha poi sottolineato come, questo tipo di comportamenti, non siano da considerarsi come goliardici o simpatici, ma che, invece, sono manifestazione di inciviltà.

