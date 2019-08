Assemblea M5S, tutti contro Salvini. Di Maio: «Ha tradito gli italiani»

Si infiamma lo scontro a distanza tra il M5S e la Lega in vista della riunione dei capigruppo al Senato. L’attacco più duro è dal leader del M5S, fino a pochi giorni alleato di Salvini. «Matteo Salvini non ha tradito il Movimento o Conte, ma milioni di italiani a cui per 14 mesi aveva detto che non guardava sondaggi. Ha tradito il contratto di governo per i suoi interessi», ha detto Di Maio durante l’assemblea dei parlamentari del M5S.

«Si fa chiamare capitano ma ha abbandonato la nave nel momento del coraggio», continua Di Maio, che non risparmia critiche al leader del Carroccio.

Per quanto riguarda il piano di un’alleanza nel centrodestra: «Abbiamo dato speranza a questo Paese, un’opportunità alla Lega di poter cambiare. Salvini ha deciso di tornare all’ovile. Noi gli facciamo gli auguri, buon ritorno a casa e buon ritorno ad Arcore», così Di Maio parla dell’incontro tra il ministro dell’Interno e Berlusconi.

«Salvini agli italiani ha detto ‘state sereni’ – continua Di Maio – pagherà un caro prezzo per come ha tradito il Paese».

Il vicepremier pentastellato manda un messaggio chiaro alla Lega: «Faccia dimettere i suoi ministri da questo Governo» e ribadisce il suo appoggio a Giuseppe Conte: «Ha il diritto di presentarsi alle Camere per dire quello che abbiamo fatto, quello che potevamo fare e che non faremo. Ci devono guardare negli occhi».

Dal taglio dei parlamentari al doppio mandato: di cosa si parlerà in assemblea

«Abbiamo sempre lavorato anche nelle ultime ore. Il M5s ha sempre lavorato e io sto provando adesso a far pubblicare il decreto rider in gazzetta ufficiale almeno per tutelare quei ragazzi che aspettano ancora tutele», ha chiarito Di Maio sui prossimi passi del movimento.

Sulla crisi di governo e le future alleanza interviene Di Stefano: «Non mi interessa cosa sia fattibile con il Pd, mi interessa la proposta di Di Maio per tagliare il numero dei parlamentari, sapendo che i tempi per andare al voto li detta Mattarella».

«La manovra va fatta e bene. Noi non siamo nell’ottica di niente: l’unica cosa da fare prima del voto è il taglio dei parlamentari», continua il sottosegretario agli Esteri del M5S.

«Abbiamo speso molto tempo, un anno di lavoro per arrivare alla quarta lettura – dice il deputato Riccardo Fraccaro – c’è sempre una scusa per non farlo, facciamolo e poi andiamo al voto».

Torna calda anche la questione del secondo mandato dopo l’approvazione degli attivisti grillini del “mandato zero” per i consiglieri comunali: «Della questione del doppio mandato ne parliamo oggi in assemblea: per me ci sono nel Movimento figure fondamentali che ci debbono continuare a dare una mano», ha detto arrivando a Montecitorio il deputato M5s Michele Sodano.

Bonafede contro la Lega

Sui rapporti con la Lega parla anche il ministro della giustizia Bonafede attaccato negli ultimi giorni proprio dall’ex alleato di governo sulla riforma della Giustizia: «Non abbiamo detto di sì a tutte le posizioni della Lega. Credo che su dieci provvedimenti nove siano dei cinque stelle e uno della Lega. Non rinnego quanto abbiamo fatto. Il lavoro è stato prevalentemente fatto dal Movimento cinque stelle».

Più decisi invece i toni del pentastellato Carlo Sibilla: «È incomprensibile che dicano che non c’è più una maggioranza e siano ancora attaccati alle poltrone. Se sono coerenti si devono dimettere».

Gli fa eco Buffagni che attacca il Carroccio: «Voglio capire perchè Salvini ha messo al primo posto la lega e i suoi interessi piuttosto che il Paese».

