La Danimarca non vuole vendergli la Groenlandia, Trump cancella la visita

Il Presidente Usa e il capo del governo danese, la socialista Mette Frederiksen, non si incontreranno più come previsto a inizio settembre. Il motivo? Frederiksen non ha gradito la proposta di Donald Trump di acquistare l’isola più grande al mondo (se non teniamo conto dell’Australia), la Groenlandia, territorio danese autonomo.

Negli ultimi giorni Trump aveva confermato le voci che lo dicevano interessato, postando una foto ironica su Twitter di un grattacielo che portava il suo nome – una replica della Trump tower newyorchese – in Groenlandia. Frederiksen aveva risposto freddamente, dicendo di essere felice di non vivere più in una fase storica in cui territori e popoli sono in vendita.

Il presidente americano ha reagito posticipando – a data da definire – l’imminente incontro tra i due, dicendosi però soddisfatto del modo franco e diretto utilizzato dalla sua interlocutrice che, bocciando sul nascere l’idea, ha risparmiato a entrambi parecchio tempo.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time….