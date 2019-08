Parenzo contro Fusaro, rissa sui social: «Mendichi ospitate in tv. Ho i messaggi»

Dopo lo scontro, il giornalista ha minacciato di pubblicare gli sms in cui il filosofo “mendica” inviti in tv

«Tranquillo, anche se commenti sempre in Onda non ti invito uguale! Filosofo stai sereno», comincia coì, con le parole di David Parenzo la bagarre social tra il giornalista di La7 e il filosofo Diego Fusaro.

Tranquillo…anche se commenti sempre #inonda non ti invito uguale! “Filosofo” #staisereno — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) August 27, 2019

Lo scontro su Twitter si infiamma tanto che Parenzo minaccia di pubblicare i messaggi privati ricevuti da Fusaro per ottenere «ospitate» televisive. Fusaro risponde e la situazione “precipita”.

Io ti ho invitato con garbo, come è mio costume fare. Sei tu che stai qualificando te stesso con queste affermazioni rancorose degne di un minus habens. Un caro saluto, con stima immutata (già, non è cresciuta). https://t.co/jq1NAHP88M — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) August 27, 2019

«Se insisti pubblico i messaggi che mi mandi in privato da leccac* quale sei! Ripeto:non pietire inviti che non avrai. Per me sei quello che ho detto: un cogl*e in pubblico e in privato». David Parenzo dopo le continue critiche, attacca Diego Fusaro. «Se insisti pubblico, addio».

Come vuoi. "Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione, diffonde con qualsiasi mezzo (…) registrazioni, (…) di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a 4 anni". https://t.co/wXlaUCXw1Z — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) August 27, 2019

Fusaro rincara la dose e accusa Parenzo di violare la sua privacy: «Ma come? Non eri un cultore della legge? Di colpo, sei suo nemico e ti fai beffe della legge? Ragazzo mio, sei abitato dalla contraddizione. Un caro saluto a norma di legge».

Ma come? Non eri un cultore della legge? Di colpo, sei suo nemico e ti fai beffe della legge? Ragazzo mio, sei abitato dalla contraddizione. Un caro saluto a norma di legge. https://t.co/gMUHSpPQ4w — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) August 27, 2019

Leggi anche: