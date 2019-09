Omicidio Cerciello, i legali di Elder ritirano l’istanza di scarcerazione

I legali di Finnegan Lee Elder, il giovane americano arrestato per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, hanno ritirato la richiesta di scarcerazione.

A riferirlo è l’avvocato di Elder, Renato Borzone. «Abbiamo ritirato la richiesta di Riesame per il nostro assistito, poiché ci sono una serie di investigazioni in corso e dunque non c’è una completezza di informazioni e per questo preferiamo attendere», ha detto Renato Borzone. E ha aggiunto, in riferimento al collega di Cerciello Andrea Varriale : «L’accusa si fonda su ricostruzioni di testimoni le cui parole sono di opinabile attendibilità».

Proprio ieri, 6 settembre, dall’informativa del nucleo investigativo dei Carabinieri della capitale sono emersi nuovi elementi sulla morte del vicebrigadiere. Gli investigatori parlano di «quadro accusatorio granitico», «Cerciello sarebbe stato ucciso con 11 colpi in 32 secondi» ed è stato proprio Elder ad ammettere di averlo accoltellato.

