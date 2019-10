Firenze, pm chiede la condanna 1 anni e 9 mesi per i genitori di Renzi sulle fatture false

Un anno e nove mesi di reclusione: è questa la condanna chiesta dal pm di Firenze Christine von Borries per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi, nel processo per le fatture false in corso nel capoluogo toscano.

Per un terzo imputato, l’imprenditore Luigi Dagostino, la stessa pm ha chiesto invece una condanna a due anni e tre mesi. La richiesta, per tutti e tre, per «dimostrata responsabilità penale degli imputati».

Tiziano Renzi aveva presentato una memoria scritta difensiva in cui si leggeva: «Non capisco bene come in uno stato in cui la libertà di impresa è sacra e tutelata dalla costituzione ci sia la possibilità di giudicare il quantum di un lavoro frutto dell’ingegno e di un’esperienza trentennale. Se Eventi 6 avesse chiesto una retribuzione diversa, basata su una percentuale delle vendite, avrebbe potuto presumibilmente ottenere molto di più».

Quindi non ci sarebbero cifre «esose» o ingiustificate. «Se avesse ritenuto quelle fatture troppo alte per il lavoro svolto – ha dichiarato il legale dei Renzi, Federico Bagattini. – avrebbe dovuto non pagarle».

Leggi anche: