Leopolda 10, Renzi svela il simbolo di Italia Viva. E’ un po’ un gabbiano…

Nella seconda giornata della Leopolda alla sua decima edizione, quello che di fatto è un congresso fondativo del nuovo partito di Matteo Renzi, l’ex premier ha svelato il simbolo di Italia Viva.

La scritta Italia Viva in blu e fucsia, il gabbiano stilizzato che la sormonta, una fascia rossa sottostante: è questo il simbolo scelto dai militanti e calato in formato gigante sopra il palco della Leopolda. «Non so se c’è un leader, so che c’è una squadra che farà dell’Italia un posto più bello», ha detto Renzi prima di rivelarlo.

Il 12 ottobre l’ex segretario del Partito democratico aveva lanciato, attraverso i suoi canali social, un sondaggio online per scegliere appunto il logo della neonata creatura renziana.

