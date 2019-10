Dentro la Bestia di Salvini, Report svela le email riservate dello staff leghista: «Puntiamo agli under 17» – Video

Dopo aver raccontato la rete di contatti tra la Lega di Matteo Salvini, la Russia e la rete di finanziamenti delle organizzazioni ultracristiane, Report passa al setaccio il mondo dei social della destra italiana. A partire da “la bestia”, la macchina social del Carroccio gestita da Luca Morisi che – secondo uno scambio di mail con Giancarlo Giorgetti, Armando Siri e il tesoriere del partito Giulio Centemero – avrebbe espresso la necessità di trovare altri fondi per alimentare la sua creatura.

Anche per conquistare una nuova fetta del “mercato elettorale”, quello dei minorenni compresi tra i 13 e 17 anni. Ma le ambizioni social della Lega non sono l’unica anticipazione del programma: anche gli account social di Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) sono finiti sotto la lente d’ingrandimento di Report, che ha indagato l’identità e la provenienza dei suoi follower, scoprendo una coincidenza sorprendente.

Cosa hanno in comune Giorgia Meloni e Trash Italiano?

Twitter / Account Trash italiano

A quanto pare, più di 237 mila follower su Twitter, secondo il data analyst Alex Orlowski, citato da Report: non pochissimi tenendo conto che Meloni ne ha circa 829 mila in totale, e Trash italiano circa 749 mila. Ma c’è un altro dato: nella maggior parte gli account in questione hanno meno di 10 follower a testa.

A maggio 2019 – ovvero durante la campagna elettorale per le europee – i follower di Giorgia Meloni e Trash Italiano erano praticamente gli stessi, un fatto più unico che raro. Ma il blog noto per gif e meme non è l’unico account social a condividere follower con Giorgia Meloni: anche la cantante Francesca Michielin (524,6 mila followers su Twitter), lo scorso maggio aveva 34% dei follower in comune con Giorgia Meloni.

Sorge spontaneo il dubbio: sono account autentici? Si tratta semplicemente di un caso o, come allude il programma di Sigfrido Ranucci, sono bot, account finti, comprati con lo scopo da fare da cassa da risonanza per la leader di Fratelli d’Italia?

Twitter / Giorgia Meloni

Video: Rai3

Leggi anche: