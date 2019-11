Nuove proteste a Beirut, i manifestanti bloccano i deputati (e per il momento una legge controversa)

A Beirut in Libano con l’ostruzionismo fisico migliaia di manifestanti sono riusciti a far slittare la discussione in parlamento di una controversa proposta di legge che prevede l’amnistia nei confronti di diversi tipi di crimini comuni e finanziari, segnando un nuovo successo per il movimento di protesta nato il mese scorso.

I manifestanti, radunati fuori dal parlamento, hanno impedito l’ingresso a un numero sufficiente di deputati così da evitare il raggiungimento del quorum. Il presidente del parlamento libanese ha rinviato a data da destinarsi la sessione parlamentare prevista per oggi, 19 novembre.

فيديو الهروب وإطلاق الرصاص

الشعب العنيد عالحق

ونواب فارين من عدالة الناس #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/octJLrJh6X — Lebanon Protests (@ProtestsLebanon) November 19, 2019

الثائرات في الصفوف الأمامية امام احد مداخل المجلس #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/9p4WxbeZlC — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) November 19, 2019

Le proteste in Libano

L’ultimo episodio arriva a circa un mese dall’inizio delle proteste anti-governative in Libano (ufficialmente cominciate il 17 ottobre) contro una classe politica accusata di corruzione e di incompetenza. Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni in tutto il Paese.

La miccia che ha scatenato il fuoco è stata una manifestazione a Beirut contro una serie di nuove tasse, tra cui quella sulle telefonate via WhatsApp, poi annullata dal governo. Le proteste hanno portato a una serie di dimissioni – prima di quattro ministri e infine il 29 ottobre anche del primo ministro Saad Hariri – e alla revisione dell’intera manovra economica.

Credits foto di copertina: Twitter / LebanonProtests

Leggi anche: