Urgente – Secondo l’Iran l’attacco missilistico alla base americana ha fatto 80 vittime

Almeno 80 persone sarebbero morte nell’operazione “Soleimani Martire”, condotta dall’Iran contro gli Stati Uniti nello stesso orario in cui è stato ucciso il generale iraniano Soleimani. A riportarlo i media iraniani.

Secondo la tv di Stato iraniana che cita fonti ben informate della Guardia Rivoluzionaria, altre 200 persone sono rimaste ferite, in seguito al raid. «Grandi perdite sono state inflitte a numerosi droni, elicotteri e equipaggiamento militare nella base» di al-Asad.

Per la Guardia Rivoluzionaria almeno 15 missili hanno colpito basi statunitensi, e nessuno è stato intercettato dall’esercito americano. «Circa 104 obiettivi degli Stati Uniti e dei suoi alleati locali sono sono osservazione da parte dell’Iran, e se commetteranno un errore, siamo pronti ad attaccarli», spiega sempre una fonte della Guardia Rivoluzionaria alla tv di Stato.

L’attacco è avvenuto contro la base Ayn al-Asad in Iraq che ospita principalmente militari americani e iracheni. Secondo l’agenzia stampa Reuters, che cita fonti dell’esercito, nessuno soldato iracheno sarebbe morto nell’attacco. Colpita anche la base di Erbil dove sono presenti 400 militari italiani che si sarebbero salvati rifugiandosi in un bunker.

«Va tutto bene! Abbiamo di gran lunga l’esercito più potente e più equipaggiato del mondo», ha subito twittato Donald Trump.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.