Coronavirus, le notizie della notte: più di 70mila contagiati. I morti salgono a 1775

Superano i 70mila le persone contagiate da coronavirus nel mondo, per lo più in Cina. I morti, secondo i dati della Johns Hopkins University, sono saliti a 1775. Nella giornata di ieri, 16 febbraio, sono stati registrati 1.933 nuovi casi di contagio e oltre 100 morti nella provincia di Hubei.

In Cina è stato chiesto a 60 milioni di persone di non uscire di casa, è stato vietato di usare l’auto, resteranno chiusi quasi tutti gli esercizi commerciali, soltanto una persona per nucleo familiare potrà uscire, sotto sorveglianza, ogni tre giorni per comprare beni di prima necessità.

La polizia di Pechino sta effettuando milioni di telefonate per ricostruire gli spostamenti dei suoi cittadini. Intanto stanno montando le polemiche per la rivelazione di una rivista di Pechino secondo cui Xi Jinping era a conoscenza dai primi di gennaio dell’emergenza virus.

Oggi, 17 febbraio, ci sarà un vertice per decidere come far rimpatriare i 35 italiani bloccati sulla nave da crociera ferma in Giappone dove il numero di contagiati ha superato i 350.

