Coronavirus, tutte le notizie della notte: altri 71 morti in Cina, dato più basso nelle ultime due settimane. Medico italiano contagiato a Tenerife

Sale a 2663 il totale delle vittime in Cina, quasi 78 mila i casi di contagio. Negli Stati Uniti, Donald Trump punta a chiedere al Congresso 2,5 miliardi di dollari per contrastare l’epidemia

La Cina ha accertato ieri altri 508 casi di coronavirus, portando il totale a 77.658. Le nuove morti, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, sono state 71. È il dato più basso da oltre due settimane, per un bilancio complessivo di 2.663. Al netto dell’Hubei, l’epicentro dell’epidemia, i nuovi casi nel resto della Cina sono stati solo nove. Nella regione focolaio con i 499 nuovi casi di contagio il totale sale a 64.786, mentre i 68 ulteriori decessi portano il totale a 2.563.

Corea del Sud

La Corea del Sud ha reso noto oggi 60 nuovi casi di contagio da coronavirus, portando il totale a quota 893 in tutto il Paese. Nei suoi aggiornamenti sulla crisi, il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha spiegato in una nota che si tratta del più piccolo incremento negli ultimi quattro giorno. Quanto alle vittime, c’è un caso in più da registrare che porta il conto complessivo a otto.

Diamond Princess

Una quarta persona è morta in Giappone dopo essere stata portata in ospedale dal periodo di quarantena osservato all’interno della Diamond Princess, la nave da crociera rimasta ancorata nel porto di Yokohama. Lo riporta la tv pubblica nipponica Nhk, secondo cui la vittima è un uomo ultraottantenne.

Un italiano contagiato in Spagna

È un medico proveniente dalle zone di Italia colpite dal coronavirus il turista italiano risultato positivo al test a Tenerife. Il turista ha iniziato a sentirsi male mentre era in vacanza ed è andato alla clinica Quiron, nel sud di Tenerife, dove è stato ricoverato ed isolato dopo essere risultato positivo al test del coronavirus. La notizia è stata confermata su Twitter dal presidente delle Canarie, Angel Victor Torres: «In serata è stato attivato il protocollo per un sospsetto caso di coronavirus di un cittadino italiano nel sud di Tenerife – ha scritto – Dopo i primi test alle Isole Canarie, il risultato è positivo: domani saranno fatti di nuovo a Madrid. Il paziente è in isolamento».

Il ministero della sanità spagnolo ha spiegato che il protocollo «stabilisce l’obbligo di eseguire i secondi test presso il Centro nazionale di microbiologia dell’Istituto sanitario Carlos III». Ed ha assicurato che il turista italiano «è isolato e sotto controllo sanitario».

Respinti alle Mauritius

È atterrato alle 00:41 all’aeroporto di Fiumicino il volo Alitalia proveniente da Port Louis, nelle Mauritius, con a bordo anche i 40 italiani provenienti da Lombardia e Veneto non sbarcati nell’isola e che hanno deciso di tornare in Italia a seguito alle disposizioni delle autorità locali per una messa in quarantena. Su richiesta degli stessi 40, in costante coordinamento con l’Unità di crisi della Farnesina, Alitalia si è subito attivata e ha predisposto il loro rientro immediato, nonostante “nessuno abbia dichiarato sintomi di qualsivoglia malessere”, aveva comunicato oggi la compagnia. Dopo lo sbarco, le persone impossibilitate a raggiungere subito con mezzi propri le destinazioni d’origine sono state assistite da personale Alitalia e pernotteranno in due alberghi a Fiumicino in attesa di essere riprotetti oggi sui primi voli disponibili.

Stati Uniti

L’amministrazione Trump sta inviando al Congresso una richiesta aggiuntiva di 2,5 miliardi di dollari al bilancio per combattere il coronavirus. Lo scrive Politico. Il pacchetto prevede anche di attingere a fondi non utilizzati, come quelli per l’Ebola. Oltre un miliardo sarà destinato allo sviluppo del vaccino mentre il resto del denaro darà al ministero della Salute la flessibilità di spendere il cash come meglio crede, dalle scorte di mascherine protettive al pagamento della diagnostica.

