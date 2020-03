Coronavirus, altri 4 morti e 124 positivi in Emilia Romagna. Salgono a 534 i casi nella regione

In Emilia-Romagna sono 543 le persone contagiate da coronavirus, 124 in più rispetto all’aggiornamento di ieri pomeriggio, a fronte di 2.385 test. Tutti presentano un quadro clinico non grave o asintomatico. Sono 234 i pazienti a casa, dove rispettano l’isolamento, e 26 ricoverati in terapia intensiva (due in più rispetto a ieri). Si registrano altri quattro morti, tutti con patologie pregresse, per un numero complessivo di 22. Sale anche il numero delle persone ‘clinicamente guarite’, sei in tutto.

I contagi nelle province dell’Emilia Romagna:

319 sono a Piacenza

115 a Parma

20 a Reggio Emilia

41 a Modena

12 a Bologna

24 a Rimini

2 a Forlì-Cesena

2 a Ravenna

Tra i nuovi decessi tre riguardano due uomini e una donna piacentini, tra i 64 e gli 87 anni di età, deceduti all’ospedale di Piacenza, e una donna di 87, di Parma, morta a Parma.

