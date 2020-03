Francia, positivo un deputato del Parlamento: è in gravi condizioni

Si tratta di Jean Luic Reitzer, 68 anni, ricoverato in terapia intensiva

Un deputato e un dipendente del Parlamento francese sono stati contagiati dal nuovo coronavirus: lo ha confermato la presidenza dell’Assemblea nazionale. In particolare, il deputato è Jean Luic Reitzer, 68 anni, eletto nelle fila del partito gollista Les Republicains, nella Camera bassa. Le sue condizioni di salute sono gravi e allo stato attuale si trova ricoverato in terapia intensiva a Mulhouse, tra i principali focolai di coronavirus in Francia. L’uomo è infatti stato assente nel corso della settimana ai lavori dell’Assemblea nazionale.

Si aggrava dunque il bilancio dei contagi in Francia che ha raggiunto quota 423 casi, 138 rispetto a ieri. Mentre i morti sono saliti da 4 a 7. A confermare questo bollettino è il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon. Sul totale dei contagiati le persone in condizioni gravi sono 23. All’interno del Paese i focolai sono 6, per il momento.

