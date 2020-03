Un demi-pliè per annaffiare i fiori. Il video dei ballerini della Scala per #iorestoacasa

Il video dei ballerini della Scala di Milano è tra gli appelli più convincenti del come si possa stare a casa continuando a fare esercizio. Il teatro ha sospeso in via cautelativa vendite e prevendite per aprile e maggio. Lo stop, manco a dirlo, è legato al coronavirus.

«In attesa di poter comunicare una programmazione certa – si legge nel comunicato – sono state cautelativamente sospese le vendite degli spettacoli Pelléas et Mélisande di Claude Debussy e Tannhauser di Richard Wagner nella stagione d’Opera, Madina di Fabio Vacchi e Mauro Bigonzetti nella Stagione di Balletto, del Concerto Sinfonico diretto da Iván Fischer, delle rappresentazioni de La Cenerentola per i bambini del 4 e del 5 aprile e del concerto della Piccola Filarmonica lo stesso 5 aprile».

E dunque che si fa? I ballerini, con la loro estrema grazia, hanno diffuso un video mostrando come continuino ad allenarsi stando in casa. Al massimo affacciandosi in balcone con un Demi-plie.

