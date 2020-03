Coronavirus, anche a Milano la polizia locale per strada con gli altoparlanti: «State a casa» – Il video

«Messaggio del sindaco di Milano: state a casa. Fatelo per voi e per gli altri. Uscite solo per reale necessità. Grazie». Questo il messaggio diffuso, attraverso altoparlanti, dalla Polizia locale di Milano per sensibilizzare la popolazione sull’emergenza del coronavirus in Italia.

Perché stare a casa

«In questi giorni stiamo raccogliendo tutte le segnalazioni dei cittadini e dei municipi – ha detto la vicesindaca del comune di Milano Anna Scavuzzo – e lavoriamo per rafforzare i presidi laddove maggiormente necessario. Questo sistema di dissuasione vocale ripete a gran voce il messaggio del sindaco Sala: crediamo sia un metodo efficace e di impatto per far arrivare a tutti la richiesta di assumere comportamenti responsabili. Le persone stiano a casa, per se stesse, per le proprie famiglie, per tutta la nostra comunità e per i medici, gli infermieri, gli operatori che ogni giorno combattono in prima linea la battaglia contro il coronavirus».

Evitare ogni spostamento non necessario

Un servizio che prevede passaggi nei quartieri popolari, nei pressi delle aree verdi e dei giardini. Il decreto del presidente del Consiglio, infatti, è chiarissimo: evitare ogni spostamento non necessario, e quindi solo per lavoro, salute o casi di necessità, come fare la spesa (ma che non diventi una scusa per lunghe passeggiate).

Foto in copertina di Daniel Dal Zennaro per Ansa – Video di comune di Milano | Montaggio di Open

