Usa

Negli Stati Uniti sono morte 1.150 persone a causa del Coronavirus nelle ultime 24 ore, stando agli ultimi numeri diffusi dalla John Hopkins University. Il totale delle vittime a questo punto ha superato le 10mila in tutto il Paese. La città americana più colpita dall’epidemia resta New York che presto potrebbe far ricorso a fosse comuni realizzate in alcuni parchi pubblici. «Stiamo valutando eventuali limiti ai voli interni. Ma gli Stati Uniti hanno bisogno di voli domestici di emergenza», ha detto il presidente americano Donald Trump nel punto con la stampa, rispondendo a chi gli chiedeva se la Casa Bianca stesse ancora studiando eventuali blocchi dei voli nelle aree più colpite dall’infezione.

Intanto, la speaker della Camera, Nancy Pelosi, nel corso di una conference call con alcuni dei suoi colleghi democratici, ha fatto sapere che il prossimo piano di stimoli all’esame del Congresso americano dovrebbe prevedere almeno 1.000 miliardi di dollari. Alla conversazione ha preso parte anche l’ex presidente della Fed, Janet Yellen.

Corea del Sud

Continua a essere in discesa il trend dei contagi in Corea del Sud. Il Paese ha fatto registrare lunedì 47 nuovi casi di infezione, confermando lo stesso numero di domenica e tenendosi sotto i 40 casi giornalieri. Le infezioni complessive sono 10.331, i decessi 192 (+6) e i dimessi dagli ospedali 6.694 per un tasso di guarigione del 64,79%. Sono 14 i casi importati (802 totali). Seul ha eseguito i test sul Covid-19 su quasi 480.000 persone.

Cina

Stando a quanto emerge dagli aggiornamenti quotidiani della Commissione sanitaria nazionale, la Cina ha registrato ieri 32 casi di contagio da Coronavirus e tutti i nuovi positivi testati al tampone risultano essere casi importati da fuori il Paese. Ma la vera notizia è che la città Wuhan, focolaio dell’epidemia, ha revocato le ultime restrizioni dopo oltre due mesi e mezzo di lockdown. A partire dalle 18 italiane riprenderanno i voli, si potrà uscire dalla città in auto e la gente, a condizione di essere in buona salute e di non aver avuto contatti con pazienti infetti, potrà riprendere a viaggiare in treno

Nella città non si è registrata inoltre nessuna morte da quando è esplosa la pandemia di Covid-19, con la regione dell’Hubei serbatoio inizialmente dei più grandi focolai. I decessi zero sono emersi per la prima volta dal 23 gennaio, data di inizio del conteggio su base quotidiana della pandemia e dell’annuncio della chiusura della provincia dell’Hubei e del suo capoluogo Wuhan, l’epicentro del contagio, negli sforzi per contenere il Covid-19. Se i nuovi casi di contagio interno sono azzerati, quelli importati sono saliti, coi 32 di lunedì, a quota 983. Sono stati poi 89 i dimessi dagli ospedali, mentre i casi gravi sono scesi di 54 unità, a 211. Le infezioni complessive sono aumentate a 81.740, di cui 1.242 pazienti ancora in cura, 3.331 decessi e 77.167 dimessi dagli ospedali, pari a un tasso di guarigione del 94,4%. La Commissione ha spiegato che 89 persone sono sospettate ancora di essere contagiate, mentre sono 14.499 quelle rimaste sotto stretta osservazione. I nuovi casi di asintomatici aggiornati a lunedì si sono attestati a 30, comprensivi di 9 importati: allo stato, sono 1.033 le persone sotto osservazione medica, di cui 275 riconducibili a casi importati

Regno Unito

Regno Unito con il fiato sospeso con l’aggravarsi delle condizioni di salute del primo ministro Boris Johnson, malato di Codvid-19. Già ricoverato in ospedale, è stato trasferito ieri sera in terapia intensiva a Londra. Nel frattempo, a Downing Street il suo posto è stato affidato al ministro degli Esteri, Dominic Raab. «I miei pensieri vanno a Boris Johnson e a tutto il popolo britannico – scrive il premier Giuseppe Conte in un tweet -. Il mio auspicio è per una veloce ripresa. Voi il avete il mio sostegno e quello di tutto il governo italiano. Noi siamo fiduciosi nel fatto che la vostra nazione supererà questo periodo difficile».

Giovedì la riunione del consiglio di sicurezza dell’Onu

Il consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle nazioni unite ha in programma per giovedì la sua prima riunione dedicata al Coronavirus dopo le settimane di paralisi dei lavori determinate dall’acuirsi di diverse divisioni interne, specie ai dissidi tra i cinque membri permanenti. A rendere noto l’appuntamento sono alcune fonti diplomatiche. Solo la scorsa settimana, il consiglio di sicurezza dell’Onu era in piena impasse, anche a causa del confronto serrato tra Cina e Usa. Dunque, nove dei dieci membri non permanenti hanno formalmente richiesto una riunione che sia aperta da un intervento del segretario generale Antonio Guterres.

