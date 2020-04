Coronavirus, «l’Italia non è un porto sicuro». Il decreto del governo che mette a rischio gli sbarchi per i migranti

Di Maio, Lamorgese, De Micheli e Speranza firmano stabiliscono che per tutta la durata dell’emergenza i porti «italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety»

L’«Italia non è un porto sicuro». È questa la posizione dei titolari dei quattro ministeri che hanno cofirmato un decreto in cui si riporta come, a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, i porti «italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety».

A firmare il decreto, che avrà valenza per l’intero periodo dello stato di emergenza – e quindi fino al 31 luglio – sono i ministri Luigi di Maio (Esteri), Luciana Lamorgese (Interno), Paola De Micheli (Infrastrutture) e Roberto Speranza (Salute), come riporta il Messaggero.

A qualche giorno dall’approvazione della nuova missione europea Irene, c’è dunque un ulteriore passo indietro dell’Italia sull’accoglienza dei migranti salvati «da unità navali battenti bandiera straniera» (quindi anche Ong) nelle acque del Mediterraneo al di fuori dell’area Sars italiana.

